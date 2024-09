MLBFriday Recap: Tigers e Royals assicurano i posti in post-stagione, Ohtani cerca il titolo della Triple Crown

I Tigers di Detroit e i Kansas City Royals hanno conquistato il loro posto nei playoff lo scorso venerdì, ponendo fine a due dei periodi più lunghi di astinenza in Major League Baseball (MLB).

In una partita segnata da un evento storico indesiderato - i Chicago White Sox hanno battuto il record di MLB per il maggior numero di sconfitte in una singola stagione nell'era moderna del baseball - i Tigers hanno festeggiato il loro ritorno ai playoff dopo il 2014.

I Los Angeles Angels ora portano la più lunga serie di astinenza dai playoff nella lega dopo la vittoria dei Tigers per 4-1 contro Chicago.

"Adoro tutto questo. Adoro il gioco, adoro questi ragazzi, adoro questa squadra. I ragazzi che abbiamo qui sono incredibili, e il nostro staff è fantastico, il supporto staff è eccezionale," ha condiviso il lanciatore acuto dei Tigers, Tarik Skubal, con Bally Sports Detroit in un camerino post-partita animato.

Skubal è stato un fattore significativo per il successo dei Tigers in questa stagione e è un forte candidato per il premio Cy Young della American League - un onore assegnato al miglior lanciatore di ciascuna lega.

"Le squadre speciali fanno cose speciali, e noi abbiamo l'opportunità di fare qualcosa di speciale.... Quando ti ho chiesto a metà stagione che tipo di squadra vuoi essere, immagino che volessi essere una squadra di playoff," ha detto il manager dei Tigers A.J. Hinch ai suoi giocatori prima di aprire le bottiglie di champagne per festeggiare.

Scene di giubilo simili si sono svolte nello spogliatoio dei Kansas City Royals.

I Royals sono apparsi l'ultima volta nei playoff nel 2015 e hanno concluso la stagione precedente con 106 sconfitte. Tuttavia, la loro resilienza è stata evidente in questa stagione, invertendo brillantemente la loro sorte.

despite losing to the Atlanta Braves 3-0 that Friday, the Royals clinched their playoff berth due to the Baltimore Orioles' victory over the Minnesota Twins.

"This is the time to appreciate it," a drenched Vinnie Pasquantino said postgame, according to MLB.com. "We were really bad last year. This year, we're really good. And you get kind of emotional thinking about it. I'm super excited to be in this locker room right now. We're happy to be here. And we're not satisfied."

Royals GM J.J. Picollo echoed the same sentiments on the remarkable transformation Kansas City showed this season.

"To get from where we were to where we are, there's so many people involved. So many people played a part in this. To see it all happen is kind of surreal. We felt like it was going to happen, but until it did, you just didn't know."

La caccia al Triple Crown di Ohtani continua

Mentre le squadre festeggiavano i posti ai playoff, Shohei Ohtani continuava la sua stagione stellare.

I LA Dodgers e Ohtani hanno sconfitto i Colorado Rockies 11-4 lo scorso venerdì, e la stella giapponese ha fornito un'altra prestazione eccezionale - come è diventato comune per il fondatore del club 50/50.

Ohtani ha segnato un altro home run, ha rubato un'altra base e ha mantenuto vive le sue speranze di un Triple Crown.

Ohtani guida la National League in home run con 54 e in RBI con 130. La sensazione giapponese ora deve raggiungere Luis Arraez dei San Diego Padres nella media battuta per assicurarsi il primo Triple Crown dal 2012.

"He's had an incredible season," Dodgers manager Dave Roberts said per MLB.com. "When you get to the one-yard line on certain statistics, whether it's a potential Triple Crown, a 60-60, whatever it might be, stealing 60 bases, you want to try to get there as best as you can."

La vittoria dei Tigers per 4-1 sui Chicago White Sox ha esteso la loro celebrazione, portandoli più lontano dalla più lunga serie di astinenza dai playoff nella MLB, rendendo lo sport una fonte di gioia e attesa per i loro fan.

Dopo aver conquistato il loro posto nei playoff, i Tigers hanno spostato la loro attenzione per mantenere la loro forma nelle partite future, dimostrando il loro impegno e l'entusiasmo per lo sport.

Leggi anche: