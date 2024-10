MLB Wild Card Series Round 1 Recap: Padres Silence Braves, Mets Estendono Successo, Tigers e Royals assicurano Trionfi di Stretto

Il giorno è stato pieno di brillanti prestazioni sul campo, con due squadre che hanno ottenuto vittorie senza subire gol e un lanciatore che si è spinto avanti per il premio American League's Earl Wallace "Rube" Marquard di quest'anno. Questo è l'obiettivo che si sta inseguendo.

Le principali storie dell'azione di martedì:

King fa storia, dando ai Padres un vantaggio iniziale

Una prestazione eccezionale di Michael King ha portato i San Diego Padres a una vittoria per 4-0 sui Atlanta Braves di fronte a un pubblico record al Petco Park.

Con 47.647 spettatori presenti, King ha lanciato per sette inning, concedendo cinque hits, nessun punto e mettendo fuori gioco un impressionante 12 battitori. Questa prestazione ha reso King il primo lanciatore nella storia dell'MLB a ottenere 12 strikeout senza concedere punti o basi ball nella sua prima partita dei playoff.

Questa scelta inaspettata per la partita 1 è arrivata dopo la prima stagione completa da starter di King. Il lanciatore destro di 29 anni è passato ai Padres attraverso uno scambio legato al trasferimento di Juan Soto ai New York Yankees.

In una dichiarazione a MLB.com dopo la partita, King ha detto: "Volevo sfruttare la pressione dell'inizio della partita, il rumore del pubblico, la consapevolezza di quanto siano importanti le partite dei playoff - tutto questo ha contribuito alla mia mentalità."

La prestazione di King ha contribuito alla striscia vincente dei Padres. Dopo la pausa dell'All-Star Game a metà luglio, hanno il miglior record nella lega (43-20). I Padres dovranno mantenere questa forma per avere una vera possibilità di vincere il loro primo titolo del World Series.

Un fuoricampo da due punti di Fernando Tatis Jr. nel primo inning inferiore ha dato ai Padres un vantaggio iniziale martedì. Kyle Higashioka ha seguito con un fly di sacrificio per portare a casa Jake Cronenworth nel secondo, portando il punteggio a 3-0.

Higashioka ha sigillato il punteggio nell'ottavo con un fuoricampo a sinistra.

"Questo è uno stadio molto vivace in cui giocheremo", ha detto il manager dei Padres Mike Shildt a MLB.com. "E' bello averlo dalla nostra parte."

I Mets mantengono l'eroismo in tarda partita in una vittoria mozzafiato

I New York Mets hanno mantenuto la loro abitudine di rimonte tardive con una seconda vittoria consecutiva, avvicinandosi a un posto improbabile nella serie divisionale della National League.

Sotto 2-0 dopo il primo inning e 4-3 dopo il quarto, i Mets hanno invertito la tendenza con cinque punti cruciali nel quinto per battere i Milwaukee Brewers della NL Central per 8-4 all'American Family Field.

I Mets del 2022 sono stati sinonimo di vittorie clamorose, con il loro successo più drammatico che è arrivato solo il giorno prima, quando il fuoricampo da due punti di Francisco Lindor ha dato a New York la vittoria per 8-7 necessaria per entrare nei playoff.

I Mets hanno dimostrato una notevole resilienza per tutta la stagione, avendo iniziato con uno slump di 22-33 ma ancora riuscendo a raggiungere i playoff.

Milwaukee ha iniziato forte martedì, con colpi consecutivi nel primo inning inferiore che hanno portato a due punti iniziali.

Ma New York ha reagito, con Jesse Winker che ha pareggiato il punteggio nel secondo inning con un triplo da due punti contro la sua squadra precedente, e Starling Marte che ha portato a casa il punto di vantaggio con un fly di sacrificio.

Il vantaggio non è durato, però, poiché il doppio RBI di Jackson Chourio e il groundout di William Contreras hanno dato ai Brewers un vantaggio di 4-3 prima del quarto inning.

Con due fuori nel quinto inning superiore, i Mets hanno lottato per mantenere le loro speranze vive. Ma un'incredibile esplosione di energia di Jose Iglesias lo ha portato in base su una linea che è stata fermata da Rhys Hoskins, portando a casa Tyrone Taylor per pareggiare la partita.

"Probabilmente quello è stato il punto di svolta della partita", ha detto il battitore designato JD Martinez a MLB.com. "Potevi vedere subito la svolta di momentum."

Singoli da due punti di Mark Vientos e Martinez hanno aumentato la pressione, portando il punteggio a 8-4 a favore dei Mets. Gli inning rimanenti non hanno visto alcun punto e un walks, con i Brewers che hanno ora perso 10 delle ultime 11 partite dei playoff.

Lanci eccezionali portano i Tigers e i Royals alla vittoria

Il lanciatore dei Detroit Tigers Tarik Skubal ha continuato la sua ottima striscia della stagione regolare, dove aveva lasciato il segno anche nei playoff.

Skubal, considerato il favorito per vincere il premio AL Cy Young di quest'anno, ha lanciato sei inning senza punti, concedendo solo quattro hits, una base ball e mettendo fuori gioco sei battitori. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria per 3-1 dei Tigers sugli Houston Astros.

"È stata una sfida", ha detto il 27enne dopo la partita. "È stato emozionante, mi sono divertito. Probabilmente è stato il momento più nervoso che ho mai avuto da quando ho debuttato, quindi è stato anche divertente gestirlo."

In modo simile, i Kansas City Royals hanno beneficiato della prestazione di Cole Ragans, registrando una vittoria per 1-0 sui Baltimore Orioles.

Il debutto ai playoff di Ragans lo ha visto tenere il campo, concedendo quattro hits, nessuna base ball e mettendo fuori gioco otto battitori in sei inning.

"Ho sentito l'adrenalina", ha detto Ragans allegramente dopo a MLB.com. "Il primo inning è stato snervante. Ho riempito la zona, ma c'era ancora dell'adrenalina lì. È diventato rumoroso."

I playoff continuano mercoledì, con entrambe le squadre che si affrontano di nuovo nella partita 2.

Con le vittorie rimontanti dei Mets, gli spettatori dei giochi di baseball in tutto il mondo sono ricordati che ogni partita, per quanto possa sembrare tetra la situazione, può essere ribaltata con determinazione, resilienza e un pizzico di fortuna.

