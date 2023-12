Miti e fatti sul trattamento dei postumi della sbornia

Se è così, potreste essere alla ricerca di un metodo per alleviare la vostra sofferenza. Esistono certamente molte cosiddette cure per i postumi della sbornia, alcune delle quali risalgono a secoli fa.

"Gli antichi greci credevano che mangiare cavoli potesse curare i postumi di una sbornia e i romani pensavano che un pasto a base di canarini fritti avrebbe funzionato", ha dichiarato il dottor John Brick, ex capo della ricerca presso il Centro di Studi sull'Alcol, Divisione di Educazione e Formazione della Rutgers University nel New Jersey, autore di "The Doctor's Hangover Handbook".

"Oggi, alcuni tedeschi credono che una ricca colazione a base di carne rossa e banane curi i postumi della sbornia. Alcuni francesi bevono caffè forte con sale o alcuni cinesi bevono tè agli spinaci". "Alcune delle cure più insolite per i postumi della sbornia sono utilizzate da alcuni abitanti di Porto Rico, che strofinano mezzo limone sotto il braccio che beve".

In realtà, secondo il National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, l'unica cura per i postumi di una sbornia è il tempo.

"Una persona deve aspettare che il corpo finisca di eliminare i sottoprodotti tossici del metabolismo dell'alcol, che si reidrati, che guarisca i tessuti irritati e che riporti l'attività immunitaria e cerebrale alla normalità", secondo l'Istituto. Questo processo di recupero può richiedere fino a 24 ore.

Ci sono cose che si possono fare per facilitare la transizione? È possibile, dicono gli esperti, ma molte "cure" comuni per la sbornia possono peggiorare i postumi. Ecco come separare la realtà dalla finzione.

Mito: bere un po' di più aiuta

Bere un altro drink, o il "pelo del cane che ti ha morso", è una cura ben nota per i postumi della sbornia, giusto? Non è così, dicono gli esperti.

Il motivo per cui alcuni credono che funzioni è che, una volta passati gli effetti calmanti dell'alcol, il cervello in fase di sbornia è sovrastimolato. (È anche il motivo per cui ci si sveglia nel cuore della notte una volta che il corpo ha metabolizzato l'alcol).

"C'è questa ipereccitabilità nel cervello dopo che l'alcol è passato", ha detto il dottor Robert Swift, professore di psichiatria e comportamento umano alla Brown University's Warren Alpert Medical Schoolin Providence, Rhode Island.

"Se si osserva il cervello di una persona con i postumi di una sbornia, anche se si sente stanca, in realtà il suo cervello è sovraeccitato".

Consumare più alcolici normalizza di nuovo il cervello, "perché si aggiunge un sedativo al cervello eccitato", ha detto Swift. "Ci si sente meglio finché l'alcol non scompare e il ciclo si ripete in un certo senso".

Vero: bere caffè può accelerare il recupero

La risposta è sì, a seconda dei sintomi della sbornia, ha detto Brick. Se siete bevitori di caffè, saltare la tazza di caffè mattutina può portare all'astinenza da caffeina oltre che ai postumi della sbornia.

Ma il caffè può irritare la mucosa dello stomaco, già infiammata dall'alcol, dice Brick. Quindi, se avete nausea e malessere, il caffè può solo peggiorare la situazione.

"Se avete i postumi di una sbornia, bevete un quarto di tazza di caffè", suggerisce Brick. "Vedete se vi sentite meglio: ci vogliono circa 20 minuti perché la caffeina cominci a fare effetto.

Se il caffè non vi fa sentire meglio, non bevetene più". Ovviamente, non è la cura per i postumi della sbornia".

Mito: mangiare cibi grassi aiuta

Dimenticatevi di fare colazione con cibi grassi nelle ore piccole dopo una notte di bevute: state aggiungendo il danno alla beffa, dice Swift: "I cibi grassi sono più difficili da digerire, quindi probabilmente è bene evitarli".

Mangiare cibi grassi, inoltre, non ha molto senso. L'alcol che beviamo, chiamato alcol etilico o etanolo, è il sottoprodotto della fermentazione di carboidrati e amidi, di solito una specie di cereali, uva o bacche. Sebbene possa creare bevande gustose, l'etanolo è anche un solvente, ha detto Brick.

"Taglia il grasso nello stomaco nello stesso modo in cui pulisce il grasso dalle parti oleose delle auto", ha detto.

Gli esperti suggeriscono invece di usare il cibo per prevenire i postumi della sbornia, mangiando prima di bere il primo drink.

"Mangiare cibi ricchi di proteine e carboidrati può rallentare notevolmente l'assorbimento dell'alcol", ha detto Brick. Più lentamente l'alcol arriva al cervello, meno rapido sarà lo "shock" per il cervello".

Fatto: gli elettroliti aiutano

L'alcol disidrata, quindi il mal di testa e gli altri sintomi della sbornia possono essere in parte dovuti alla costrizione dei vasi sanguigni e alla perdita di elettroliti, minerali essenziali come sodio, calcio e potassio di cui il corpo ha bisogno.

Se si è vomitato, si sono persi ancora più elettroliti, e tutto ciò può portare a stanchezza, confusione, frequenza cardiaca irregolare, problemi digestivi e altro ancora.

Sostituire i liquidi persi con acqua o con un tipo di bevanda sportiva con elettroliti extra può aiutare a recuperare meglio dai postumi della sbornia, dice Swift.

Mito: l'assunzione di acetaminofene prima di andare a letto può prevenire i postumi della sbornia

Secondo gli esperti, l'assunzione di antidolorifici da banco può essere pericolosa, soprattutto se se ne assumono troppi in stato di ebbrezza. L'assunzione di acetaminofene, come il Tylenol, può danneggiare ulteriormente il fegato sovraccarico, mentre l'aspirina e l'ibuprofene possono irritare la mucosa gastrica.

"Non si deve mai, mai, mai assumere alcol con acetaminofene o Tylenol", ha detto Swift. "Un'overdose di Tylenol può causare danni al fegato".

Ma l'aspirina, l'ibuprofene e il naprossene sono "teoricamente" compatibili, ha aggiunto.

"Anche se tendono a essere antinfiammatori nell'organismo, possono causare infiammazioni allo stomaco", ha detto Swift. "Non prendeteli a stomaco vuoto; prendete sempre gli antinfiammatori con il cibo".

Fatto: bere più acqua possibile

Anche se la maggior parte dell'alcol viene gestita dal fegato, una piccola quantità lascia il corpo inalterato attraverso il sudore, l'urina e la respirazione.

Alzatevi, fate un po' di stretching e camminate e bevete molta acqua per favorire la minzione, dice Brick.

"Prima di andare a dormire e quando vi svegliate, bevete tutta l'acqua che riuscite a gestire", ha detto Brick. Potete anche assumere un multivitaminico "prima di fare la doccia al mattino (per) reintegrare le vitamine, i minerali e gli altri nutrienti persi".

Se preferite qualcosa di caldo e rilassante, Brick suggerisce brodo o altre zuppe fatte in casa.

"Anche queste aiutano a reintegrare i sali persi, compreso il potassio e altre sostanze", ha detto, "ma non fanno passare più velocemente la sbornia né migliorano la compromissione dovuta all'intossicazione o ai postumi della sbornia".

Mito: le pillole anti-sbornia possono aiutare

Gli scaffali dei negozi sono pieni di cosiddetti rimedi contro la sbornia. Purtroppo non ci sono prove che funzionino. Nel 2020, alcuni ricercatori hanno pubblicato quello che hanno definito "il più grande studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo" su integratori contenenti vitamine, minerali, estratti vegetali e antiossidanti e non hanno riscontrato alcun miglioramento reale dei sintomi della sbornia.

Anche se una soluzione funziona, probabilmente non risolverà tutti i sintomi, dicono gli esperti.

"Gli effetti dell'alcol e delle bevande alcoliche sono così complicati e complessi", ha detto Swift, "che qualsiasi soluzione potrebbe risolvere uno o due sintomi, ma non tutti".

Cosa funziona per i postumi di una sbornia? Il tempo. Secondo gli esperti, ci vorrà del tempo prima che il corpo rilasci tutte le tossine che causano il malessere. E l'unico modo per prevenire la sbornia è astenersi.

Fonte: edition.cnn.com