- Misure di sicurezza rafforzate per l'evento del Saxony-Anhalt-Day

Dopo l'increscioso incidente di accoltellamento durante la festa cittadina di Solingen, che ha provocato tre morti e otto feriti, le misure di sicurezza per il weekend della Saxony-Anhalt Day sono state rafforzate. I residenti e i partecipanti a Stendal possono aspettarsi controlli casuali. "L'entità di questi controlli sarà notevolmente aumentata", ha dichiarato il Ministro dell'Interno Tamara Zieschang (CDU) all'agenzia dpa. "Ciò significa che tutti dovrebbero essere preparati a far controllare la loro borsa". Ha invitato alla comprensione per queste misure.

Stando al rapporto, la polizia avrà una presenza notevole. Inoltre, è prevista una vasta sorveglianza CCTV per i grandi concerti nell'area del festival.

Purtroppo, venerdì sera, una festa cittadina a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, ha visto un attacco con accoltellamenti che ha causato tre morti e otto feriti. Il sospetto responsabile, un 26enne siriano, è ora in custodia. Il gruppo estremista Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco.

Dopo una pausa di cinque anni, la Saxony-Anhalt Day torna questo weekend. Questo importante evento culturale e di patrimonio, che attira oltre 150.000 visitatori, si terrà a Stendal, nella regione dell'Altmark.

