- Misure di sicurezza rafforzate per l'evento all'aria aperta di Harz

Dopo l'incidente tragico di accoltellamento a una fiera a Solingen, la città di Wernigerode ha deciso di rafforzare la sicurezza per il prossimo weekend dell'MDR Harz Open Air. Gli ospiti dovrebbero prepararsi per controlli dettagliati delle borse e perquisizioni complete al momento dell'ingresso, come menzionato in un comunicato ufficiale della città.

Proprio come la città di Wernigerode, gli organizzatori della Giornata di Sachsen-Anhalt a Stendal avevano rafforzato le loro misure di sicurezza in precedenza e in seguito hanno riferito un esito positivo.

