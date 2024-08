Misure di sicurezza rafforzate implementate alla base aerea della NATO di Geilenkirchen

NATO ha elevato il livello di sicurezza al punto di supporto di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, al secondo livello più alto di allerta, Charlie, a seguito di suggerimenti di intelligence su possibili pericoli. Le autorità sono anche presenti sul posto. Un rappresentante della Base Aerea ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, offrendo invece rassicurazioni.

NATO ha deciso di inviare a casa tutti i dipendenti non essenziali come misura precauzionale, secondo il portavoce della Base Aerea. La fonte di questa minaccia percepita è l'informazione dell'intelligence.

Il livello di sicurezza Charlie indica che si è verificato un evento o ci sono prove di attività terroristica imminente contro NATO. "Non c'è motivo di panico, si tratta solo di una misura preventiva per garantire che le nostre attività essenziali possano continuare", ha dichiarato il portavoce della Base Aerea. Hanno rifiutato di discutere i dettagli specifici dell'aggiornamento della sicurezza su richiesta.

La polizia ha confermato la loro presenza sul posto, ma non sono stati rilasciati ulteriori dettagli, come il numero di forze. Un reporter dell'agenzia di stampa dpa ha osservato veicoli della polizia sulla proprietà e ha notato cartelli elettronici all'ingresso che annunciavano il livello di sicurezza C.

Sorveglianza dagli aerei Awacs

Geilenkirchen, una città che confina con i Paesi Bassi, funge da quartier generale per gli aerei Awacs di NATO. Questi 14 Boeing-707 modificati sorvegliano lo spazio aereo per rilevare potenziali minacce in anticipo, segnalando a NATO possibili pericoli. Ogni aereo ha un equipaggio di 16 soldati provenienti da diversi paesi NATO; la Germania contribuisce circa un terzo del personale.

Awacs sta per "Airborne Early Warning and Control System" ed è in grado di sorvegliare entro 400 chilometri, grazie al suo grande antenna radar. Questo dispositivo, simile a un fungo, consente di rilevare e riconoscere altri aerei. NATO utilizza spesso questa unità multinazionale per la sorveglianza aerea e navale classica e il comando degli aerei da combattimento. Ha partecipato a missioni come quelle nei Balcani e in Afghanistan. In risposta all'attacco russo all'Ucraina, NATO ha temporaneamente dispiegato macchinari simili in Romania.

Individuo trattenuto per interrogatorio

Circa una settimana fa, si è sospettato di sabotaggio in diversi siti militari tedeschi. Dopo accurati controlli, sono state emesse dichiarazioni di sicurezza. Si sono sollevate accuse di violazione della sicurezza alla centrale idrica della Luftwaffe di Colonia-Wahn a causa di sospetti di contaminazione dell'acqua potabile.

Sono state notate anche attività insolite a Geilenkirchen. Secondo le informazioni raccolte dalle fonti di sicurezza, una persona vicino all'aeroporto è stata trattenuta per un breve interrogatorio, anche se non sono emerse prove concrete.

L'individuo è stato interrogato a causa di sospetti di attività insolite vicino all'aeroporto di Geilenkirchen. La Commissione è attivamente coinvolta nel vigilare sull'indagine e nell'assicurarsi che vengano adottate le azioni appropriate.

