Misure di sicurezza ottimali applicate al concerto dei Coldplay a Vienna

Melodie gelide dei Coldplay in programma per quattro serate a Vienna. Dopo il fallito attentato terroristico mirato a un concerto di Taylor Swift in città, sono state implementate misure di sicurezza più rigorose. Swift continua a essere un argomento di discussione a Vienna per ragioni che vanno oltre l'annullamento dei concerti.

A partire da mercoledì, i Coldplay si esibiranno in quattro concerti sold-out allo stadio di Vienna come parte del loro tour mondiale "Music of the Spheres". Dopo l'annullamento dei concerti di Swift a causa di potenziali pericoli, le autorità di Vienna hanno adottato misure di sicurezza più severe, anche se non è stato rilevato alcun pericolo immediato. Gli spettatori del concerto della band britannica possono aspettarsi controlli rigorosi dei veicoli prima di raggiungere il perimetro dello stadio, zone interdette e controlli stringenti. Sarà presente un consistente dispiegamento di forze dell'ordine, coadiuvate da unità specializzate.

Si consiglia ai visitatori dello stadio di prevedere tempi di attesa più lunghi a causa dei controlli dell'identità e delle borse. Sono proibiti borse di dimensioni superiori a A4 e bottiglie d'acqua portate da casa. Il Ministro dell'Interno Gerhard Karner ha apparentemente rivelato che la polizia si sta preparando a fondo per l'evento. Si stima che circa 240.000 appassionati di musica assisteranno ai quattro giorni di concerti consecutivi, con il cantante Chris Martin che interpreterà i successi del pubblico come "Viva La Vida".

Piano di attacco al concerto di Swift

A metà agosto, tre concerti dell'americanissima Taylor Swift sono stati annullati a causa di voci di un potenziale attentato terroristico. La cantante, attualmente in tour a Londra allo stadio di Wembley come parte del suo "The Eras" tour, non ha ancora commentato pubblicamente gli annullamenti.

I fan di Swift a Vienna sono delusi, con poche speranze che i concerti annullati verranno ripristinati. Non solo a causa di difficoltà logistiche, poiché Swift continua il suo tour, ma anche perché l'organizzatore del tour ha annunciato il rimborso del costo dei biglietti acquistati.

Pettegolezzi su Swift allo show dei Coldplay

I fan di Swift a Vienna potrebbero avere una sorpresa, ha suggerito la radio notturna "Ö3", che ha ipotizzato che Swift potrebbe unirsi ai Coldplay sul palco per una sorpresa durante uno dei loro concerti. Swift ha il tempo disponibile, poiché il suo tour europeo si concluderà con un concerto a Londra il 20 agosto.

Tuttavia, una collaborazione con Swift in qualsiasi concerto dei Coldplay non sarebbe d'aiuto per i delusi 195.000 fan di Swift che avevano già prenotato i biglietti per il concerto di Vienna, poiché l'intero tour dei Coldplay è sold-out. Di conseguenza, se questa ipotesi si rivelasse vera, i fan non avrebbero la possibilità di vedere Swift esibirsi dal vivo, nemmeno per un breve momento, insieme a Chris Martin.

