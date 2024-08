- Mistero di omicidio non risolto del 1985: chi è responsabile della morte della quindicenne Ulla Lilienthal?

È un mercoledì, il 23 gennaio 1985, quando la 15enne Ulla Lilienthal, residente a Isernhagen, Bassa Sassonia, insieme alla madre, si reca a una fermata dell'autobus nelle vicinanze. Ulla, sesta di otto fratelli, frequenta una scuola professionale. Quel giorno, ha intenzione di incontrare un'amica in un centro giovanile situato a Großburgwedel.

Trascorrono il tempo insieme nella stanza, ballano al ritmo della musica, provano i vestiti e pranzano insieme. Ulla poi se ne va, senza rivelare la sua destinazione. L'amica riferisce in seguito alle autorità di aver visto la teenager di nuovo nel distretto centrale della città. Data la sua storia di lunghe assenze da casa, non viene denunciata scomparsa fino a una settimana dopo, il 2 febbraio.

Lo stesso giorno, i escursionisti trovano i vestiti di Ulla in una zona boschiva vicino a Großburgwedel. Otto giorni dopo, il 10 febbraio, il suo corpo viene ritrovato alle 16:45 circa vicino al parcheggio "Sprillgehege". Nuda, viene trovata in un fosso, strangolata con un calzino di rete rosso. Nonostante l'assenza di prove concrete, le forze dell'ordine non escludono un crimine sessuale.

L'incidente del mercoledì in "Aktenzeichen XY"

È probabile che l'assassino e la teenager si siano incontrati poco dopo il loro incontro nel luogo dell'amica. Due adolescenti, di 16 e 17 anni, diventano sospetti - entrambi residenti nello stesso centro giovanile dove vive l'amica di Ulla. Si dice che il più giovane abbia indossato il maglione rosso di Ulla dopo la sua scomparsa, mentre l'altro aveva un calzino di rete rosso. Tuttavia, non possono essere provati al di là di ogni dubbio. Entrambi i sospetti sono ora considerati prosciolti. Il caso rimane irrisolto, ma gli investigatori sospettano che il colpevole dovesse avere un veicolo, poiché il luogo del delitto è piuttosto isolato.

Nel 2020, la squadra Cold Case della polizia di Hannover riapre il caso, utilizzando metodi di analisi avanzati per esaminare gli oggetti recuperati in cerca di residui di DNA. I detective sperano che il DNA misto trovato sulle prove possa essere abbinato a un sospetto. Nel dicembre 2023, la polizia distribuisce oltre 11.000 volantini e installa manifesti di grandi dimensioni a Burgwedel, Isernhagen e aree limitrofe.

Un appello in "Aktenzeichen XY" può aiutare a risolvere il caso? È quello che sperano gli investigatori, mentre rivelano il caso in una trasmissione del mercoledì (inizio alle 20:15 su ZDF). È offerta una ricompensa di 5.000 euro per informazioni che potrebbero portare all'arresto del colpevole.

I due sospetti, entrambi legati al centro giovanile dove viveva l'amica di Ulla, erano di nazionalità tedesca. Dopo la riapertura del caso nel 2020, la polizia di Hannover ha distribuito volantini e manifesti in diverse città della Germania, nella speranza di ottenere nuovi indizi.

