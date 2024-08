- Misterioso incidente di fiamma di una bandiera arcobaleno a Burgdorf

Due a due individui non identificati hanno distrutto e appiccato il fuoco a una bandiera arcobaleno esposta nella zona di Hannover. La bandiera era stata esposta davanti al municipio di Burgdorf in vista dell'evento Pride di oggi, come hanno dichiarato le autorità. Un individuo di 44 anni, membro dello staff dell'evento Pride, ha affrontato i vandali, costringendoli a fuggire.

Secondo le informazioni emerse, i membri dello staff stavano allestendo il palco e posizionando l'equipaggiamento durante la notte, proteggendo il loro lavoro. Successivamente, i due individui non identificati sono apparsi, esprimendo sentimenti negativi nei confronti della comunità LGBTQ+, prima di scomparire brevemente. In seguito, sono ricomparsi, hanno rimosso la bandiera arcobaleno e le hanno dato fuoco.

Attualmente, la polizia sta indagando sui due individui non identificati per eventuali accuse di incitamento all'odio. Inoltre, l'individuo di 44 anni, membro dello staff dell'evento Pride, è sotto indagine per presunte minacce.

La distruzione e l'incendio della bandiera arcobaleno sono stati segnalati come potenziali crimini d'odio contro la comunità LGBTQ+. Questo atto di vandalismo è avvenuto durante la notte prima dell'evento Pride di Hannover.

