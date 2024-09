- Misteri storici irrisolti: un approccio innovativo al passato di XY

La serie tedesca di successo "Aktenzeichen XY... ungelöst" si arricchisce di un nuovo spin-off, dopo il successo di "Aktenzeichen... Vermisst" e "Aktenzeichen XY...licht vergangen". Dal 4 settembre sul Secondo canale, "XY storia" si immergerà nei vecchi casi criminali.

Mescolando con maestria commenti contemporanei e ricostruzioni drammatiche, la prima puntata presenta due episodi. Il primo si concentra su un incidente agghiacciante: nel dicembre 1927, poco prima del Natale, una prospera 21enne figlia di un macellaio, Dora Perske, parte per visitare i parenti. Al suo arrivo a Berlino-Friedrichshagen un'ora dopo, viene trovata gravemente ferita in una pozza di sangue. Viene rapidamente trasportata all'ospedale Charité, ma muore poco dopo per le ferite.

A condurre le indagini è Ernst Gennat (interpretato da Stephan Grossmann), il primo commissario di Germania per gli omicidi, affiancato dal suo assistente inseparabile, Trudchen Steiner (Marina Lötschert). Con le sue tecniche di interrogatorio uniche, Gennat arriva infine a catturare il colpevole, segnando un punto di svolta nella storia delle indagini tedesche.

"Gennat rimane una figura chiave della storia criminale tedesca", spiega ZDF. "Fino agli anni '20 non esisteva una squadra omicidi, procedure standardizzate di interrogatorio e rapporti di autopsia. Gennat, spesso chiamato il 'Buddha di Alex', ha riformato e formalizzato i metodi di indagine, raggiungendo un tasso di risoluzione impressionante".

Evidenziando l'impatto innovativo di Gennat sulla criminalistica, lo show esplora il suo "Piano dei Sette Punti". Sven Voss, guida della serie, attualmente vive a Berlino moderna e incontra Sebastian Kraus, capo di tutti i reparti omicidi di Berlino. Voss esamina le prove personalmente e indaga sull'attualità del "Piano dei Sette Punti" nelle attuali pratiche investigative della polizia.

Durante l'Archivio di Stato della Renania Settentrionale-Vestfalia, Voss scopre documenti relativi a un caso straordinario prebellico, portato alla luce solo nel 2023. Tra questi documenti ci sono lettere dell'infame "Vampiro di Düsseldorf", Peter Kürten - uno dei più oscuri serial killer della Germania. Gennat è stato fondamentale nel risolvere questo caso raccapricciante, facendo la storia creando il primo profilo criminale e coniando il termine "serial killer", come rivelato da ZDF.

