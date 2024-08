- Missioni di emergenza supplementari nelle regioni dell'Oceano settentrionale e del Baltico.

Quest'anno, i bagnini lungo le coste del Mare del Nord e del Baltico sono stati più impegnati che mai, con l'Associazione Tedesca di Salvamento (DLRG) che ha segnalato oltre 200 salvataggi in acqua effettuati entro il 22 agosto.

Attualmente, la DLRG ha registrato 202 salvataggi in acqua - significativamente inferiori ai 244 effettuati durante l'intera stagione 2023, come segnalato da Bad Nenndorf. La stagione ha ancora circa cinque settimane davanti a sé. Alexander Paffrath, responsabile delle operazioni della DLRG, ha dichiarato che "correnti forti e sottovalutazione delle proprie capacità" sono le principali cause di situazioni pericolose.

La DLRG ha recentemente pubblicato un rapporto intermedio, indicando che almeno 253 persone sono annegate in tutta la Germania nei primi sette mesi di quest'anno. Si tratta di 35 decessi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La maggior parte degli incidenti fatali si è verificata in fiumi e laghi non sorvegliati. Purtroppo, diciannove persone hanno perso la vita in mare entro il 22 agosto. La DLRG gestisce 86 stazioni di salvataggio lungo il Mare del Nord e il Baltico, con circa 6.000 volontari che forniscono servizi di bagnino ogni anno.

Nei prossimi settimane della stagione balneare, i soccorritori hanno invitato a maggiore prudenza tra i bagnanti: "Invitiamo tutti a visitare le sezioni di spiaggia sorvegliate", ha detto Paffrath. Ha sottolineato: "Prima di entrare in acqua, assicurati di guardare verso i bagnini. Se stanno esponendo la bandiera gialla, le condizioni sono sfavorevoli per la maggior parte delle persone. Se è rossa, nessuno dovrebbe entrare in acqua".

Tuttavia, purtroppo, i bagnanti spesso ignorano gli avvertimenti emessi dalle squadre di salvataggio in acqua. La scorsa settimana a Baltrum, i bagnini hanno esposto la bandiera gialla a causa delle forti correnti sottostanti, segnalando che solo i nuotatori esperti avrebbero dovuto entrare in acqua. Poco prima di esporre la bandiera rossa, hanno osservato un teenager in difficoltà fuori dalla zona sorvegliata. Il ragazzo è stato salvato con successo dopo essere scomparso ripetutamente tra le onde: "La distanza era lontana, la corrente era forte e le nostre energie stavano diminuendo", ha detto uno dei soccorritori.

Si è manifestato un interessante modello nei salvataggi lungo la costa, secondo la DLRG. Entro il 22 agosto, sono state segnalate oltre 1.300 situazioni in cui bambini o i loro genitori sono stati segnalati dispersi - superando le 1.218 incidenti per l'intera stagione 2023. "Per fortuna, la maggior parte delle situazioni è harmless, e nessun bambino è morto in mare", ha detto Paffrath. Il 34% delle persone salvate dall'acqua dai bagnini erano bambini di età inferiore ai 14 anni.

