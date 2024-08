- Missione difficile: l'allenatore del BVB Sahin chiede tempo e pazienza

Nuri Sahin si è aggiudicato la scena da solo, rubandola ai nuovi acquisti di spicco. L'appassionato appello del nuovo allenatore del Dortmund ai circa 80.000 tifosi presenti all'apertura della stagione del Borussia ha scatenato le discussioni. Già dalla sua prima apparizione pubblica nel suo nuovo ruolo, il successore ancora molto stimato di Edin Terzic a BVB ha chiesto pazienza: "Vorrei chiedervi alcune cose che di solito non si chiedono nel calcio. Tempo e pazienza."

Come ex professionista a Dortmund, Madrid, Liverpool e Brema, Sahin ha abbastanza esperienza per sapere che può aspettarsi poca pazienza dai tifosi in caso di risultati deludenti. Ma con questo appello appassionato, voleva preparare tutti gli interessati a una stagione estremamente impegnativa.

Il direttore sportivo Ricken: "Molto soddisfatto"

Prima della prima partita ufficiale di sabato (18:00/Sky) contro la squadra della Regionalliga Phoenix Lübeck allo stadio Volkspark di Amburgo, l'allenatore percepisce progressi: "Siamo ancora nella fase di luna di miele. Ma ho la sensazione che in ogni allenamento tutti sanno cosa fare. Si vede dove stiamo andando. La direzione è giusta."

Come Terzic prima di lui, il BVB ripone più fiducia nella familiarity di Sahin con il club che nella sua esperienza di allenatore. Come chiave del team campione del 2011, gode ancora di una buona reputazione tra i tifosi. Lars Ricken è fiducioso che Sahin stabilirà anche una reputazione positiva come allenatore. "Non è un 35enne come gli altri. Grazie alla sua intera carriera. Si può vedere: sul nostro campo di allenamento c'è una vera personalità che fa vedere l'esempio di ciò che serve per avere successo," ha esultato il nuovo direttore sportivo, "Sono molto soddisfatto."

Segnali positivi dalla squadra

Segnali altrettanto positivi arrivano dalla squadra, dove Sahin ha già fatto una buona impressione come co-allenatore di Terzic nella seconda metà della scorsa stagione. "Ciò che più colpisce di lui è che ci dice direttamente ciò che si aspetta. Si sa sempre esattamente dove si sta," ha commentato Niklas Süle.

Sahin ha anche giocato un ruolo significativo nell'aiutare il difensore centrale, che prima degli Europei era considerato superfluo dall'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann, a cambiare la sua dieta, cercare l'aiuto di un trainer mentale e tornare dalle vacanze estive significativamente più snello. "Sono molto felice che sia l'allenatore. Per questo motivo, voglio mostrargli il miglior Niklas Süle possibile quest'anno," ha promesso il difensore.

Ancora molte sfide вперед

Tuttavia, Sahin deve ancora affrontare molte sfide - non solo in campo, dove la sua squadra è stata rinforzata con Waldemar Anton, Serhou Guirassy (entrambi del VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Yan Couto (Manchester City) e Maximilian Beier (TSG 1899 Hoffenheim), che insieme hanno costato un totale di 80 milioni di euro. Ha già sentito le dinamiche che possono svilupparsi in un grande club come il BVB fuori dal campo nel suo breve periodo come nuovo allenatore.

I resoconti dei media di una spaccatura tra il direttore sportivo Sebastian Kehl e il responsabile del reclutamento Sven Mislintat, che avrebbe tenuto colloqui con potenziali nuovi acquisti senza autorizzazione e così oltrepassato i suoi poteri, hanno causato le prime agitazioni. Ci sono anche già titoli su riserve insoddisfatte come Youssoufa Moukoko, che cerca un nuovo club. Fino ad ora, Sahin reagisce con una notevole compostezza. Buoni risultati all'inizio della stagione potrebbero aiutarlo a rimanere così per ora.

Leggi anche: