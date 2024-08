- Missione della città: senza tetto tutto l'anno

Cappelli, acqua, crema solare - anche nei giorni caldi, molti senzatetto hanno bisogno. "La senzatetto non è solo un problema invernale", dice Barbara Breuer, portavoce della Missione di Berlino, che opera l'autobus del caldo. "Non puoi fare la doccia, sei sdraiato sul cemento duro al caldo, non hai la crema solare, le mani si appiccicano - non è piacevole".

I membri dello staff portano ai senzatetto bevande e cibo, o consigliano loro la protezione dalla salute utilizzando l'autobus del caldo. Il Senato per gli Affari Sociali elenca decine di iniziative per il sollievo dal caldo. Breuer dice che l'aiuto è molto apprezzato, con le persone molto grate.

Secondo Breuer, l'autobus del caldo raggiunge spesso le persone con mobilità ridotta e si impegna in conversazioni con loro. "Se hai relazioni con le persone, puoi affrontare i loro bisogni e adattare l'aiuto", dice lei. Pertanto, la Missione della Città cerca di mantenere i contatti in estate. "In estate, i rifugi d'emergenza sono chiusi, le persone sono lasciate a se stesse". La senzatetto dovrebbe essere vista tutto l'anno.

Il Servizio Meteorologico Tedesco prevede temperature fino a 31°C per Berlino e Brandeburgo oggi.

Mentre fornisce bevande e cibo, lo staff dell'autobus del caldo educa anche i senzatetto sull'importanza della protezione solare, offrendo loro articoli che non contengono zucchero aggiunto o altri edulcoranti. Riconoscendo le sfide uniche affrontate dalle persone con mobilità ridotta, l'autobus del caldo cerca attivamente di impegnarsi con loro e adattare il suo aiuto di conseguenza, fornendo articoli che si adattano alle loro esigenze, come la crema solare che non contiene zucchero aggiunto o edulcoranti.

