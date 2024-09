Miscela di verdure ora disponibile!

A seguito delle impressionanti vittorie elettorali dell'AfD, non ci sono percorsi chiari avanti. La coalizione del semaforo è effectively finita, e sembra appesa a un filo a causa dell'influenza di Sahra Wagenknecht, più di quanto chiunque avrebbe voluto.

Ora, Sassonia e Turingia sono lasciate a gestire il caos, e il resto della Germania sta diventando frustrato. I due terzi che non hanno votato per l'AfD saranno insoddisfatti della direzione del loro paese in questi due stati, ma la democrazia è tale che il torto può vincere occasionalmente. E per i sostenitori dell'AfD in questi due stati orientali, è la delusione di vedere il loro partito fallire nel prendere il potere, nonostante abbia vinto entrambe le elezioni.

Non c'è dubbio: se l'AfD non fosse quello che è, almeno piazzerebbe un Ministro Presidente in carica. Si potrebbe argomentare che è autoinflitto, ma per quanto tempo? Come dovrebbe la democrazia riguadagnare la fiducia del popolo attraverso una governance efficace se il costo di tenere i profittatori blu fuori dal potere è un governo di coalizione frammentato che manca della capacità di generare slancio a causa delle sue discrepanze interne? La democrazia in questi due stati orientali diventa un paradosso. Non ci sono risultati gradevoli, con l'AfD probabile che si rallegri dei suoi progressi. Sembra essere uscito dal suo punto basso nella prima metà dell'anno, almeno in questi due stati e rispetto ai risultati di cinque anni fa.

La democrazia si basa sui nuovi volti parlamentari

La formazione del governo in Turingia e Sassonia dipenderà da come l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) sarà integrata. Non promette bene, poiché nessuno sa cosa il BSW abbia da offrire. Quali personale, quali ostacoli e quali richieste minime - e il discorso anti-guerra di Wagenknecht è la minore delle preoccupazioni. Pertanto, la democrazia in questi due stati orientali dipende da una squadra inesperta nella governance, e soprattutto nella democrazia parlamentare. Sahra Wagenknecht simboleggia queste lacune. Era ovunque, ma non è stata votata da nessuna parte. Cosa ci sia in serbo rimane da vedere.

In questo caos, i partiti del semaforo non serviranno più come forza stabilizzante. Il FDP ha smesso di respirare nell'est, mentre a Berlino iperventilerà. I Verdi sono etichettati come partito elitista della città per molto tempo a venire. L'SPD ha perso i lavoratori a causa della sua priorità per i disoccupati e i beneficiari sociali rispetto a loro. Tutto questo ha colpito la Turingia e la Sassonia più duramente che mai e in qualsiasi altro luogo. L'SPD è fortunato ad aver ottenuto un posto in entrambi i parlamenti statali. È tutto ciò che c'è da dire?

La colpa di questo è principalmente dovuta all'interminabile autocelebrazione del governo federale. In una tempesta perfetta di incompetenza e cecità, hanno sminuito i loro successi come se fossero minori di quanto siano realmente, e i loro errori come se fossero più grandi di quanto siano. I partiti responsabili e il governo hanno danneggiato la fiducia del popolo nella politica a causa del loro tradimento della fiducia reciproca - spesso per un prezzo basso. Tuttavia, il governo federale è cruciale per la democrazia in questi due stati orientali, principalmente perché è il governo federale.

Si possono sperare solo per condizioni stabili in Sassonia e Turingia se il governo federale fa di più: più azione, meno parole. Tuttavia, non ci sono buone soluzioni nemmeno qui, poiché i risultati elettorali dei due stati orientali ci lasciano senza parole: i partiti dell'AfD e del BSW hanno quasi ottenuto una maggioranza insieme, esprimendo il loro desiderio di consegnare l'Ucraina al presidente russo Vladimir Putin il prima possibile. Promettono anche gas a basso costo, convincendo gli elettori che il leader del Cremlino è un fornitore affidabile e generoso, non un guerrafondaio. Nessun governo federale può accettare questo. Il dilemma è insuperabile.

E l'ultima brutta soluzione che rimane: la CDU avrà ragione nel voler guidare i due governi. Ma dovrebbe ricordare che sta eseguendo un piano dell'AfD, che non è nemmeno un segreto. Quanto l'AfD disprezza i valori e gli ideali del partito dei Verdi, il suo obiettivo strategico è la distruzione della CDU. È l'unico partito di centro-destra principale che può impedire permanentemente la dominanza dell'AfD.

Gli altri partiti, especially l'SPD, hanno contribuito significativamente all'ascesa dell'AfD. Non possono fermarne l'avanzata, solo la CDU può. Ma ora devono governare con partiti a sinistra o molto a sinistra del centro, un'alleanza di Wagenknecht che rimane misteriosa.

E quelli che oggi parlano di salvare la democrazia con grande convinzione, chiedendo un "muro di fuoco", non dovrebbero chiedere l'impossibile alla CDU domani, quando dovranno iniziare a governare. Ora siamo in un pasticcio.

Nel contesto del caos politico attuale, il FDP potrebbe trovare difficile riguadagnare la sua presenza negli stati orientali di Sassonia e Turingia, data la sua influenza in calo.

Nel formato del nuovo governo in Turingia e Sassonia, il ruolo del FDP diventa cruciale, poiché potrebbe dover trovare un terreno comune con l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) per prevenire una maggioranza dei partiti dell'AfD e del BSW.

Leggi anche: