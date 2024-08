- Miriam Cahn ha annullato la sua apparizione alla cerimonia.

Miriam Cahn, designata vincitrice del Kaiserring, ha annullato la sua partecipazione alla cerimonia di premiazione a Goslar - per ragioni personali. L'artista si sente onorata ma vuole che il suo lavoro parli per sé, ha dichiarato il sindaco di Goslar Urte Schwerdtner. La città rimpiange questa decisione. "Il tradizionale weekend intorno al premio Kaiserring vive della presenza dei vincitori," ha sottolineato la politica SPD. "Purtroppo, quest'anno dobbiamo fare a meno di queste meravigliose esperienze." Il premio non punteggiato è uno dei più prestigiosi premi per l'arte moderna in Germania.

La cerimonia di premiazione è ancora prevista per il 12 ottobre, ma in una forma modificata: il Kaiserring verrà simbolicamente consegnato all'artista nella Kaiserpfalz, e la mostra del Kaiserring sarà curata dal vincitore di quest'anno e direttore del Museo di Arte Moderna di Parigi, Fabrice Hergott, su richiesta di Cahn.

Il Kaiserring è stato assegnato annualmente dal 1975. Consiste in un acquamarina incastonato in oro, con il sigillo di Enrico IV inciso su di esso. È stato assegnato ad artisti come Joseph Beuys e Christo.

Cahn, che lavora principalmente con carboncino, matita e pastello, evoca con grande intensità "le ingiustizie e i drammi che le persone soffrono o devono soffrire, sia di natura politica che intima", ha scritto la giuria nella sua motivazione per la scelta del vincitore.

La cerimonia di premiazione modificata sarà una prima per il Kaiserring, poiché gli altri vincitori non saranno fisicamente presenti. Nonostante i cambiamenti, le contribu

