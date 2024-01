Miracolo ad Haneda: I passeggeri descrivono il terrore e il sollievo dopo l'incidente con la Japan Airlines

L'aereo passeggeri Airbus A350 si è scontrato con un aereo di soccorso per il terremoto sulla pista - uccidendo cinque persone - e l'equipaggio ha avuto solo pochi minuti per garantire l'evacuazione di tutti i passeggeri prima che le fiamme consumassero l'intero aereo.

Mentre il fumo riempiva rapidamente la cabina, gli assistenti di volo hanno usato i megafoni per calmare e tenere a bada i passeggeri ansiosi, che sono fuggiti attraverso tre uscite su scivoli di emergenza.

Tutte le 379 persone sul volo 516 della JAL, compresi otto bambini di età inferiore ai due anni, sono state evacuate in modo sicuro - un'impresa che ha sorpreso gli esperti di aviazione e che è stata descritta come miracolosa da alcuni passeggeri.

"Ho sentito un'esplosione circa 10 minuti dopo che io e tutti siamo scesi dall'aereo", ha detto alla Reuters il passeggero Tsubasa Sawada, 28 anni. "Posso solo dire che è stato un miracolo, avremmo potuto morire se fossimo arrivati in ritardo".

La Japan Airlines ha dichiarato che quattro dei suoi passeggeri sono stati portati in ospedale, ma la ferita più grave riportata è stata quella di una persona che ha riportato "contusioni".

Cinque dei sei membri dell'equipaggio sono morti sul secondo aereo, un De Havilland Canada DHC-8, secondo il ministro dei trasporti giapponese, Tetsuo Saito. L'emittente pubblica NHK ha dichiarato che il capitano dell'aereo era in condizioni critiche.

La Japan Airlines sta partecipando alle indagini per determinare i responsabili dell'incidente mortale, ha dichiarato ai giornalisti il vicepresidente senior della sicurezza aziendale Tadayuki Tsutsumi.

La compagnia aerea ha dichiarato che l'equipaggio era stato autorizzato ad atterrare dal controllo del traffico aereo prima della collisione. L'audio di LiveATC.net sembra descrivere l'equipaggio che rilegge l'ordine di autorizzazione per la pista 34, dicendo "autorizzato ad atterrare alla 34a destra".

I passeggeri a bordo dell'Airbus A350 e i testimoni della collisione hanno descritto il terrore che ha lasciato il posto al sollievo quando si è capito che tutti i passeggeri erano sopravvissuti.

"Ho pensato davvero che sarei morto", ha detto Sawada, secondo la Reuters.

Leincursioni in pista, come viene definito questo incidente, sono "rare ma possono essere catastrofiche", ha dichiarato Graham Braithwaite, professore di sicurezza e indagini sugli incidenti presso l'Università britannica di Cranfield.

Guy Maestre, originario della Francia, era a bordo di un aereo adiacente al momento dell'incidente e ha descritto di aver sentito un "grande botto".

"Ero in un altro aereo, al posto del finestrino: ci stavamo preparando a decollare e abbiamo sentito un grande botto. Abbiamo guardato dal finestrino e abbiamo visto un'enorme scia di fiamme che correva lungo la pista", ha raccontato Maestre, che si trovava in Giappone da Philadelphia, alla CNN.

"Le fiamme diventavano sempre più alte e poi abbiamo visto i camion dei pompieri passare sulla pista".

"Speravo che tutti si salvassero", ha detto, aggiungendo che è stato "scioccante da vedere".

Nonostante le terribili immagini che trasmettevano l'incidente incendiario, il passeggero Satoshi Yamake ha dichiarato alla CNN che le persone all'interno dell'aereo non erano in preda al panico.

Quando il volo è atterrato, Yamake ha detto che inizialmente non ha avvertito nulla di strano.

"Siamo atterrati normalmente, non abbiamo sentito alcuno shock o altro", ha detto Yamake all'aeroporto di Haneda dopo essere stato evacuato dall'incidente.

Ha aggiunto di aver visto un incendio poco prima che venisse annunciato di evacuare l'aereo.

"Ma poi abbiamo visto il fuoco uscire dai motori e mi è sembrato strano. Proprio mentre pensavo al perché il fuoco stesse bruciando così a lungo, è arrivato un annuncio che diceva che probabilmente avevamo colpito qualcosa sulla pista e che ora dovevamo evacuare l'aereo", ha detto Yamake. "Si sentiva l'odore del fumo, ma i passeggeri non si sono fatti prendere dal panico".

Ha detto di "non aver avuto molta paura".

"Dato che siamo già atterrati, pensavo che probabilmente l'aereo non esploderà a questo punto. Dovremmo essere a posto se tutti scendono dall'aereo in modo ordinato".

L'equipaggio del volo 516 è stato lodato per la rapidità e il sangue freddo con cui ha reagito, salvando centinaia di vite.

La Japan Airlines ha dichiarato che l'equipaggio di cabina ha utilizzato dei megafoni per indirizzare i passeggeri verso la salvezza dopo il malfunzionamento del sistema di annunci di bordo dell'aereo.

I resoconti dall'interno dell'aereo dicono che gli assistenti di volo hanno esortato le persone a rimanere calme e in pochi secondi, dopo che l'aereo si era fermato, sono stati in grado di aprire gli scivoli di salvataggio e di far scendere i passeggeri.

"È troppo presto per commentare i dettagli dell'incidente, ma è chiaro che l'equipaggio si è comportato in modo esemplare", ha dichiarato Steven Erhlich, presidente di PilotsTogether, un'associazione di beneficenza istituita durante la pandemia per sostenere gli equipaggi.

Ha citato il fatto che i passeggeri del volo sono stati evacuati senza portare con sé i bagagli a mano, il che ha contribuito a salvare vite umane.

"Qualsiasi ritardo nell'evacuazione avrebbe potuto essere catastrofico, tutto per un computer portatile o un bagaglio a mano. Questo incidente avrebbe potuto essere molto peggiore se i passeggeri non avessero ascoltato gli avvertimenti di lasciare i propri effetti personali", ha detto.

La moglie di Yamake, Mika, ha dichiarato alla CNN che il marito "è uscito con il suo cellulare. Ha dovuto lasciare tutto il resto".

"Mi ha chiamato dall'interno e mi ha detto di aver visto uscire del fumo. Mi sono sentita sollevata che fosse al sicuro", ha detto.

Sophie Jeong, Teele Rebane, Mayumi Maruyama e Eric Cheung della CNN hanno collaborato.

Fonte: edition.cnn.com