Minsk: i carri armati sono schierati al confine ucraino

Lukashenko afferma che obiettivi aerei ucraini sono stati abbattuti sopra la Bielorussia. Successivamente, annuncia l'invio di ulteriori soldati, missili e lanciamissili alla regione di frontiera. Ora, la Bielorussia sta compiendo un ulteriore passo.

Dopo l'allegato abbattimento di diversi droni da combattimento ucraini in Bielorussia, il Ministero della Difesa di Minsk afferma di stare dispiegando carri armati al confine. Il ministero ha pubblicato un video sul canale Telegram che mostra il carico di carri armati su un trasporto ferroviario. Le unità sono state poste in allerta per eseguire gli ordini.

In precedenza, il dittatore Alexander Lukashenko aveva ordinato il rafforzamento delle truppe nelle aree di Gomel e Mozyr nel sud-est del paese per rispondere a possibili provocazioni dal lato ucraino. Il portavoce della guardia di frontiera ucraina, Andrii Demchenko, ha dichiarato nel pomeriggio che non erano state rilevate ulteriori truppe bielorusse dispiegate al confine.

Lukashenko aveva informato dell'ipotizzato abbattimento di diversi obiettivi aerei ucraini sabato. La difesa aerea era stata posta in allerta massima perché circa dieci obiettivi aerei dall'Ucraina erano entrati nello spazio aereo bielorusso nell'est del paese nella regione di Kostyukovichy.

Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che si trattava di un "tentativo pericoloso di espandere la zona di conflitto attuale nella nostra regione". La Bielorussia userà il suo diritto alla legittima difesa e risponderà in modo appropriato a qualsiasi provocazione o azione ostile. Il Ministro della Difesa Viktor Khrenin aveva annunciato sabato che era stato ordinato il dispiegamento dei missili balistici "Iskander" e dei lanciamissili "Polonez" nella regione.

La Bielorussia sostiene la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. Fin dall'inizio del conflitto, quasi due anni e mezzo fa, il paese aveva messo a disposizione il suo territorio alle truppe russe per invadere il nord dell'Ucraina.

