Minore numero di autorizzazioni edilizie in Sassonia-Anhalt

Il numero di concessioni edilizie in Sassonia-Anhalt è diminuito nuovamente nel primo semestre del 2024, in particolare per gli edifici residenziali. Nel complesso, le autorità hanno approvato il 10,8% in meno di progetti di costruzione rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio statistico della Sassonia-Anhalt a Halle. Nel settore residenziale, il numero di concessioni è diminuito del 16,7%.

In totale, sono stati approvati 1.462 progetti di costruzione nei primi sei mesi dell'anno, di cui 1.073 erano edifici residenziali - il resto era per vari altri tipi di edifici. In questo cosiddetto settore non residenziale, il numero di concessioni edilizie è aumentato del 10,8%.

Il costo della costruzione degli edifici è previsto in circa 726,9 miliardi di euro; 315,0 miliardi di euro di questi saranno per gli edifici residenziali. Di conseguenza, il volume totale della costruzione è leggermente aumentato del 1,7%, rimanendo circa al livello dell'anno precedente, secondo le statistiche.

Lo scorso anno, il numero di concessioni edilizie in Sassonia-Anhalt era diminuito di quasi un terzo. L'Associazione tedesca delle medie imprese immobiliari (BFW) ha citato i costosi materiali da costruzione e le incertezze economiche come cause di questo calo.

La diminuzione delle concessioni edilizie per edifici residenziali in Sassonia-Anhalt ha un significativo impatto sul mercato immobiliare. Nonostante ciò, il costo della costruzione degli edifici residenziali è previsto raggiungere una consistente cifra di 315,0 miliardi di euro.

