Minnie Driver interpreta la regina Elisabetta come una donna con potere politico.

Driver ha parlato con CNN in una recente intervista su come ha approcciato il ruolo di una delle regine più influenti dell'Inghilterra nella seconda stagione della serie Starz, "The Serpent Queen".

"I ho avuto molte conversazioni con Justin Haythe [produttore esecutivo] su tutti gli aspetti che avremmo visto in lei. La giocosità, basically vedere come usava la sua sessualità come potere", ha detto Driver. "Mi sono concentrata sulle cose che sarebbero state diverse nella performance piuttosto che tornare a guardare quelle precedenti perché è già incorporato, il potere straordinario che questa donna aveva".

Non sfugge a Driver che è arrivata a questo ruolo in un momento in cui c'è molta discussione sulle donne nei ruoli di leadership.

Interpreta Catherine de' Medici, la regina di Francia, soprannominata "The Serpent Queen" per la sua astuzia e il potere che molti pensavano avesse ottenuto e mantenuto essendo spietata. Anche se la storia non conferma che le regine si siano mai incontrate di persona, hanno corrisponduto e la seconda stagione della serie immagina cosa sarebbe stato il loro rapporto.

Driver ha detto di essere perfettamente a suo agio nel prendere licenze creative nello show.

"Erano collegate e amiche e penso che sia solo un brillante concetto di intrattenimento, che non stiamo dicendo che questa è una versione assolutamente fedele di ciò che sappiamo che è successo", ha detto.

Invece, l'attrice nota per le sue interpretazioni in ruoli vari da "Goodwill Hunting" a "Will & Grace", si è immersa nella "fabbricazione" di ciò che potrebbe essere stato tra le due reali mentre guidavano in un'epoca in cui le donne avevano pochissimi diritti.

Driver voleva azzeccare ogni dettaglio, compreso lo stile elaborato della regina Elisabetta.

"Era come tre e mezzo ore ogni giorno per il trucco, il costume, i capelli. Era tanto, era una trasformazione", ha detto. "Quella trasformazione era così importante per quel personaggio e per il modo in cui si presentava al mondo. Non solo perché sappiamo storicamente che, almeno dalle opere che abbiamo visto, lei appariva così, ma anche perché era la sua facciata. Era la sua maschera. Era il modo in cui incontrava il mondo".

Incontrare il mondo sotto i riflettori è una dinamica che Driver ha sperimentato a lungo.

Ha riso e l'ha considerato un complimento quando il writer di questo articolo l'ha paragonata alla cantante Adele nella sua capacità di sembrare mantenere una vita privata per periodi di tempo tra i progetti.

Ha detto di poterlo fare grazie ai social media.

"Adoro i social media perché posso alimentare la mia vita reale nei miei social media, ma è come, alle mie condizioni", ha detto Driver. "Così le persone vedono il viaggio in surf che ho fatto con le mie amiche, vedono il falò che abbiamo fatto sulla spiaggia per il compleanno dei miei figli".

Questo contatto diretto con il pubblico ha anche portato a meno attenzione da parte dei paparazzi, ha detto.

"Sembra che tutto si sia calmato e mi chiedo se non sia perché possiamo controllare la narrazione noi stessi come persone attraverso i social media", ha riflettuto Driver. "Possiamo dare una versione di chi siamo e come viviamo che è autentica. Perché penso che sia quello che le persone vogliono ora. Penso che le persone apprezzino l'autenticità".

Questo setup le consente anche di indulgere nelle sue passioni, come il suo podcast "Minnie Questions with Minnie Driver", in cui parla con "esperti e pionieri in diversi campi e fa loro le stesse sette mini domande".

Quindi, cosa chiederebbe Driver alla regina Elisabetta?

"Le avrei chiesto cosa pensava fosse il segreto per essere regina così a lungo. Era Francis Walsingham, il segretario della regina Elisabetta, che aveva creato la prima rete di spie per proteggerla? Era il fatto che avesse un amante di cui nessuno ha mai saputo, che l'ha sostenuta in tutto? Avrei voluto sapere come ha fatto a essere una regina così a lungo".

La seconda stagione di "The Serpent Queen" viene trasmessa su Starz con nuovi episodi rilasciati sul suo canale lineare venerdì alle 8 p.m. ET.

