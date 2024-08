Minivan, ne sono rimasti solo cinque.

Piccole auto, margini stretti, nessun affare: le city car scompaiono dai concessionari. In Germania rimangono solo cinque modelli, dalla Fiat alla Toyota.

Non è di solito la scarsa domanda che ha portato modelli come la Ford Ka, Opel Karl e Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Seat Mii, Skoda Citigo, Smart Fortwo o Suzuki Celerio a scomparire dal mercato negli ultimi anni. Queste auto economiche da 10.000 euro non sono mai state molto redditizie per i costruttori, nonostante i costi di sviluppo elevati.

La situazione sta accelerando: lo standard Euro-7 previsto per la metà del 2025 metterà fine a ulteriori modelli, poiché il rispetto dei requisiti attuali di emissioni e CO2 comporta costi di sviluppo elevati che è difficile recuperare attraverso le vendite. Inoltre, due nuovi regolamenti dell'UE entrati in vigore a luglio richiedono che le auto nuove siano equipaggiate con vari sistemi di assistenza alla guida (come il freno di emergenza, il mantenimento della corsia, il rilevamento della stanchezza e l'assistenza alla velocità) e hanno nuove regole per la cybersecurity e gli aggiornamenti del software per i veicoli connessi.

Dopo che Volkswagen ha smesso di produrre la Up, Mitsubishi la Space Star e Renault la Twingo, e Fiat ha rimosso la 500 con motore a combustione interna dal mercato, rimangono solo cinque city car sul mercato tedesco delle auto nuove:

Fiat Panda/Pandina

Fiat ha mantenuto solo la Panda a causa delle sue migliori vendite a livello globale rispetto alla 500 tecnologicamente correlata, e ha aggiunto la Pandina, una serie speciale con elementi di design SUV. Con una lunghezza di 3,64 metri, la Panda parte da circa 16.000 euro, mentre la Pandina è prezzo 19.300 euro. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un motore a tre cilindri da 1,0 litri con 51 kW/70 CV e assistenza mild hybrid.

Hyundai i10

La i10 recentemente rinnovata, lunga 3,67 metri, parte da 16.000 euro con un motore a benzina a tre cilindri da 49 kW/67 CV, con un motore da 62 kW/84 CV disponibile. Con il restyling, il modello coreano riceve un aggiornamento degli assistenti: il sistema di avoidance collisioni reagisce ai ciclisti e l'assistente di mantenimento della corsia corregge gli errori di sterzo. La versione top N-Line con motore turbo da 74 kW/100 CV costa 22.200 euro.

Kia Picanto

La Picanto ha ricevuto un importante restyling quest'anno, con una griglia modificata, fari anteriori a LED ridisegnati e nuove luci posteriori. Ci sono anche nuovi sistemi di assistenza, con il sistema di avviso di collisione frontale che riconosce ora le biciclette, e un assistente di cambio corsia opzionale. La Picanto è anche adattata a regole EU più severe con un sistema di assistenza alla velocità e rilevamento della stanchezza. Il nuovo modello di base, l'Edizione 7, parte da 16.700 euro con un motore a tre cilindri da 1,0 litri che ora produce 46 kW/63 CV.

