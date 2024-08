Minivan, e ne sono rimasti solo cinque.

Piccole Auto, Margini Stretti, Nessun Affare: Scompaiono dalle Concessionarie le Auto City Car. Attualmente, in Germania Rimangono Solo Cinque Modelli. Li Presentiamo, Dal Fiat Al Toyota.

La scarsa domanda non è quasi mai il motivo per cui modelli come la Ford Ka, Opel Karl e Adam, Citroën C1, Peugeot 108, Seat Mii, Škoda Citigo, Smart Fortwo o Suzuki Celerio sono scomparsi dal mercato negli ultimi anni. Queste auto economiche della classe dei 10.000 euro sono sempre state considerate figliastri impopolari dai costruttori, poiché generano profitti relativamente bassi Despite high development costs.

La situazione sta peggiorando ulteriormente: il futuro standard Euro 7 del 2025 significa la fine per altri modelli, poiché rispettare gli attuali requisiti di emissioni e CO2 comporta costi di sviluppo elevati che è difficile recuperare attraverso le vendite. Inoltre, due nuovi regolamenti dell'UE entrati in vigore a luglio richiedono diversi sistemi di assistenza alla guida (come il freno di emergenza, il mantenimento della corsia, l'avviso di sonnolenza, l'assistente di velocità) nei nuovi veicoli; e nuove regole per la cybersecurity e gli aggiornamenti del software nei veicoli connessi.

Dopo che Volkswagen ha smesso di produrre la Up, Mitsubishi la Space Star e Renault la Twingo, e Fiat ha rimosso la 500 con motore a combustione interna dal mercato, rimangono solo cinque city car sul mercato tedesco delle auto nuove:

Fiat Panda/Pandina

Fiat ha mantenuto solo la Panda, che si vende meglio a livello globale della sua tecnica 500, e ha aggiunto la Pandina, una serie speciale con elementi di design SUV. Con 3,64 metri di lunghezza, la Panda parte da circa 16.000 euro, mentre la Pandina costa 19.300 euro. Entrambe le versioni sono equipaggiate con un motore a tre cilindri da 1,0 litri con 51 kW/70 CV e mild hybrid.

Hyundai i10

La i10 recentemente rinnovata, lunga 3,67 metri, parte da 16.000 euro con un motore a benzina a tre cilindri da 49 kW/67 CV, con un motore da 62 kW/84 CV disponibile. Il modello coreano ha ricevuto un upgrade degli assistenti con il restyling, compreso un sistema di avoidance collisione che reagisce ai ciclisti e un assistente al mantenimento della corsia con intervento di sterzata attiva. La versione top N-Line con motore turbo da 74 kW/100 CV costa 22.200 euro.

Kia Picanto

La Picanto ha ricevuto un importante restyling quest'anno con una griglia modificata, fari anteriori a LED ridisegnati e nuove luci posteriori. Nuovi sistemi di assistenza includono un avviso di collisione frontale che rileva le biciclette, con un sistema di assistenza alla svolta opzionale. La Picanto soddisfa anche i regolamenti UE più severi con un assistente di velocità e un avviso di sonnolenza. Il nuovo modello base, l'Edition 7, parte da 16.700 euro con un motore a tre cilindri da 1,0 litri ora con 46 kW/63 CV.

Suzuki Ignis

L'Ignis, micro-SUV di Suzuki del 2016, si avvantaggia delle sue dimensioni compatte e del mild hybrid efficiente nel consumo di carburante in città, con la trazione integrale disponibile (aggiunta: 3.650 euro). Tuttavia, a causa dei limiti di emissione UE più severi, l'Ignis sarà ritirato dal mercato tedesco alla fine del 2024.

Toyota Aygo X

Nella versione base, la Toyota Aygo X corta di 3,70 metri parte da un minimo di €17.550. È sempre alimentata da un motore a benzina a tre cilindri aspirato da un litro con 53 kW/72 CV. Gli equipaggiamenti standard includono il rilevamento dei pedoni, l'avviso di uscita dalla corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e il cruise control adattivo.

