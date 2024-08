Ministro israeliano indignato per una dichiarazione su Gaza

Bezalel Smotrich accetterebbe la morte per fame di due milioni di persone per costringere la liberazione degli ostaggi di Hamas. Le sue dichiarazioni hanno scatenato critiche acute da parte degli alleati occidentali. Berlino è stata chiara.

La Germania, la Francia e l'UE hanno espresso indignazione per le dichiarazioni del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, in cui si è rammaricato dell'aiuto alimentare ai palestinesi a Gaza e ha giustificato la morte per fame come moralmente accettabile. "Queste sono dichiarazioni completamente inaccettabili e offensive da parte del ministro delle Finanze israeliano. Le respingiamo in termini inequivocabili", ha detto un portavoce del ministero degli Esteri tedesco.

"È un dovere dell'umanità e un principio fondamentale del diritto umanitario internazionale che i civili debbano essere protetti anche in guerra e avere accesso all'acqua e al cibo", ha detto il portavoce.

Il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell ha detto che si aspetta che il governo israeliano si dissoci chiaramente dalle parole di Smotrich. Le dichiarazioni hanno mostrato ancora una volta il suo disprezzo per il diritto internazionale e i principi fondamentali dell'umanità. Uccidere deliberatamente i civili è un crimine di guerra.

Smotrich ha dichiarato, secondo i media israeliani, che bloccare l'aiuto fino alla liberazione di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas è moralmente giustificato, anche se ciò significa che due milioni di persone a Gaza moriranno di fame. Ma la comunità internazionale non lo permetterà, ha detto.

Mandati di arresto richiesti contro Netanyahu & Co.

Il ministero degli Esteri francese ha definito le dichiarazioni "scandalose" e ha invitato il governo israeliano a "condannare fortemente queste dichiarazioni inaccettabili". "La Francia ricorda che la fornitura di aiuti umanitari a due milioni di civili in una situazione difficile in un territorio sotto blocco e il cui accesso è controllato da Israele è un impegno del diritto umanitario internazionale, come ricordato dalla Corte internazionale di giustizia".

Chiede se il governo tedesco vede un'intenzione genocida in queste dichiarazioni o le valuta come tali, il portavoce del ministero degli Esteri ha detto: "Sono sicuro che queste dichiarazioni saranno anche attentamente monitorate all'Aia, dove questo tipo di domande è attualmente in discussione".

Il 21 maggio, il procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI) all'Aia ha richiesto mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e altri israeliani. Sono accusati, tra le altre cose, di essere responsabili della morte per fame dei civili come metodo di guerra, nonché di uccisioni arbitrarie e attacchi mirati ai civili.

despite the international outcry, Smotrich has defended his stance on Gaza, stating that he believes in withholding aid until Hamas releases its hostages, even if it means starvation for two million people in the Gaza Strip.

The United Nations Secretary-General Antonio Guterres strongly condemned Smotrich's remarks, calling them a violation of international humanitarian law and a threat to the peace and stability of the Middle East.

