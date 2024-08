Confini interni dell'UE - Ministro dell'Interno della Baviera: controlli alle frontiere ancora necessari

Il Ministro dell'Interno della Baviera Joachim Herrmann ha respinto le richieste del Partito Verde di porre fine ai controlli di frontiera interni. "Abbiamo bisogno di controlli di frontiera intensivi più che mai per motivi di sicurezza e politica migratoria", ha detto il politico della CSU alla dpa. La situazione politica globale è tesa come non lo è stata da decenni. "Il terrorismo islamista ha ancora gli occhi puntati sull'Europa". Allo stesso tempo, la protezione delle frontiere esterne dell'UE è ancora gravemente insufficiente.

I politici del Partito Verde avevano criticato i controlli interni alla frontiera con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Svizzera, ordinati dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD), in una lettera aperta alla Commissione UE. La Germania non sta attualmente agendo in conformità al Codice frontaliero di Schengen, secondo la lettera.

Critica ai controlli interni alla frontiera

I controlli interni alla frontiera stazionari stanno causando tensioni per le persone e le attività economiche nelle regioni di frontiera, per i pendolari, il commercio e la polizia stessa. Un nuovo parere di esperti mostra anche che l'effetto previsto dei controlli alla frontiera e i successi correlati sono altamente dubbi e spesso non statisticamente provati.

Herrmann ha dissentito. I controlli immediati alla frontiera dei confini del Libero Stato con l'Austria e la Repubblica Ceca, in combinazione con i controlli di sorveglianza costanti nella zona di frontiera, sono molto efficaci. "Questo crea una rete di controlli a maglie fitte. La nostra significativamente rafforzata Polizia di Frontiera della Baviera coordina strettamente con la Polizia Federale, che controlla anche la frontiera e la zona di frontiera". I successi dei controlli sono anche statisticamente verificabili.

I controlli alla frontiera all'interno dell'area di Schengen non sono normalmente permessi e devono essere segnalati a Bruxelles. Faeser lo ha fatto per i confini terrestri con la Repubblica Ceca, la Polonia e la Svizzera lo scorso ottobre. I controlli stazionari al confine terrestre con l'Austria sono in atto dal 2015.

