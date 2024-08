- Ministro delle Finanze illuminerà la foresta degli aiuti

Il Ministro delle Finanze del Meclemburgo-Pomerania Anteriore Heiko Geue (SPD) sta per semplificare la complessa rete di programmi di finanziamento dello stato. "C'è un'ampia varietà di programmi di finanziamento con regole diverse nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore", ha dichiarato il suo ufficio. Il governo regionale ha quindi deciso di rendere i processi di finanziamento più semplici ed efficienti. Il Ministero delle Finanze proporrà misure entro la fine del 2025.

In futuro, sarà possibile visualizzare tutti i programmi di finanziamento dello stato online in un'unica soluzione. Gli richiedenti presenteranno principalmente una domanda digitale snella che verrà elaborata e decisa digitalmente in breve tempo. "Il controllo della prova d'uso verrà ridotto all'essenziale e verrà effettuato digitalmente nella sua interezza. Ciò libererà i specialisti nelle imprese e nelle autorità richiedenti", ha spiegato Geue.

L'Associazione dei Comuni e dei Comuni vuole semplificazioni

I dipendenti di diversi ministeri e dell'Ufficio di Stato per la Salute e gli Affari Sociali, dove vengono elaborate molte domande di finanziamento, lavoreranno insieme per trovare semplificazioni. L'Ufficio di Stato per i Conti Pubblici fornirà inoltre supporto consultivo, vigilando sull'uso sensato delle risorse pubbliche.

Solo pochi giorni prima, l'Associazione dei Comuni e dei Comuni del Meclemburgo-Pomerania Anteriore aveva invitato il governo regionale a semplificare le procedure. Il direttore aziendale Andreas Wellmann ha suggerito di seguire l'esempio della Sassonia, dove le procedure per i contributi statali ai comuni sono state notevolmente semplificate e quindi accelerate.

La Federazione dei Tassatori del Meclemburgo-Pomerania Anteriore ha accolto i piani del governo regionale. "Spesso sono i programmi di finanziamento più piccoli a causare costi amministrativi più elevati dell'importo effettivo di finanziamento", ha spiegato il direttore aziendale di stato Sascha Mummenhoff. Ha anche richiesto revisioni regolari dei programmi di finanziamento. Quelli che non raggiungono i loro obiettivi dovrebbero essere interrotti in tempo utile.

