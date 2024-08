- Ministro dell'Alloggio: "Il nodo è rotto"

Il Saarland ha raggiunto un importante traguardo nella promozione dell'edilizia, secondo le stime del Ministro delle Costruzioni Reinhold Jost (SPD). "Il collo di bottiglia è stato rotto. La gente è ora pronta a iniziare", ha dichiarato. Il Saarland ha "perso molti soldi" in passato, ma ora è acqua passata. "Vogliamo e costruiremo i soldi che abbiamo a disposizione", ha annunciato.

Nel 2020 e nel 2022, il Saarland ha dovuto restituire al governo federale fondi per 35 milioni di euro, ma quest'anno non si prevede che debba restituirne alcuno. Attualmente, ci sono oltre 900 unità in fase di pianificazione, revisione o realizzazione per l'edilizia sociale e conveniente. La banca promozionale del Saarland SIKB ha circa 104 milioni di euro impegnati per questo.

La Ministra federale delle Costruzioni Klara Geywitz (SPD) visiterà Saarbrücken in agosto per informarsi su un progetto all'università.

Il Ministro Jost ha espresso fiducia nel poter raggiungere l'obiettivo di 5.000 unità abitative sociali entro la fine della legislatura. "Possiamo effettivamente avvicinarci a questo", ha detto. La nuova legge sulla promozione dell'edilizia e la prossima modifica del codice edilizio dello stato contribuiranno a questo. Jost: "Ora vogliamo liberarci degli ultimi ostacoli per rafforzare questo flusso".

Il recente successo del Saarland nella promozione dell'edilizia, come sottolineato dal Ministro Jost, è dovuto in gran parte all'attuazione di una politica abitativa efficace. Con la nuova legge sulla promozione dell'edilizia e le modifiche al codice edilizio dello stato, il Saarland mira a eliminare gli ultimi ostacoli e costruire i fondi disponibili verso il suo obiettivo di 5.000 unità abitative sociali.

