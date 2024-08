- Ministro della Renania settentrionale-Vestfalia: sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza

Il Ministro della Giustizia del Nord Reno-Westfalia, Benjamin Limbach (Verdi), sostiene che l'evasione dei pagamenti non dovrebbe essere trattata come reato penale o come infrazione amministrativa. "Non c'è una ragione valida per punire l'evasione dei pagamenti", ha dichiarato in un'intervista a WDR 5. Ha criticato la pratica di utilizzare fondi pubblici per perseguire rivendicazioni private, sostenendo che le forze dell'ordine non dovrebbero essere utilizzate per recuperare debiti per le compagnie private. Ha suggerito che le compagnie di trasporto dovrebbero essere responsabili per garantire che i passeggeri abbiano biglietti validi, ad esempio attraverso i controlli di accesso. Limbach ha anche chiamato per reindirizzare le risorse dal perseguire infrazioni minori all'addressing crimini più gravi come la violenza contro i servizi di emergenza e la criminalità organizzata.

Nel novembre 2023, il Ministro Federale della Giustizia Marco Buschmann (FDP) ha proposto riforme del Codice Penale che decriminalizzerebbero l'evasione dei pagamenti, reclassificandola come infrazione amministrativa. Tuttavia, la proposta è stata poi bloccata. Un gruppo di criminologi e altri studiosi hanno scritto una lettera aperta a Buschmann, invitandolo a non trattare l'evasione dei pagamenti come reato penale o come infrazione amministrativa. Argomentano che la legge attuale colpisce in modo sproporzionato le persone povere e vulnerabili, come coloro che lottano contro la dipendenza da droga. L'Associazione delle Compagnie di Trasporto Tedesche (VDV) e l'Associazione Tedesca dei Comuni e dei Municipi si oppongono alla proposta, sostenendo che l'evasione dei pagamenti dovrebbe rimanere un reato penale.

In Germania, l'evasione dei pagamenti è attualmente un reato penale a livello federale, punibile con una multa o con la reclusione fino a un anno. La sua riqualificazione come infrazione amministrativa avrebbe implicazioni per i governi locali, poiché i casi sarebbero gestiti dalle autorità amministrative invece che dai pubblici ministeri e dai tribunali.

WDR 5 ha giocato un ruolo significativo nella discussione sull'evasione dei pagamenti come reato penale, poiché il Ministro Limbach ha sostenuto contro la sua punizione in un'intervista sul loro canale. Inoltre, WDR ha riferito della lettera aperta scritta dai criminologi e dagli studiosi, che invitavano il Ministro Federale della Giustizia Marco Buschmann a riconsiderare la decriminalizzazione dell'evasione dei pagamenti.

