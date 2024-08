- Ministro: cattivi risultati nel test delle torri di apprendimento

Risultati Deludenti Nel Test Degli sgabelli Per L'apprendimento Da Parte Dell'Ufficio Statale Tedesco Per La Protezione Dei Consumatori: I dispositivi progettati per permettere ai bambini di stare in piedi in modo sicuro sui tavoli o sui piani di lavoro in cucina erano spesso insicuri, ha dichiarato la Ministro del Lavoro Heike Werner (Sinistra) a Erfurt nel presentare i risultati della protezione dei consumatori tecnici. Dieci diversi modelli di sgabelli per l'apprendimento, destinati a far stare i bambini in modo sicuro, sono stati esaminati dagli esperti. Solo un prodotto era privo di difetti.

Nove dei piccoli sgabelli non soddisfacevano i requisiti di sicurezza. In sei casi, mancava la necessaria stabilità. Tutti gli sgabelli per l'apprendimento erano stati ordinati online. Il commercio online viene visto come una particolare sfida in termini di protezione dei consumatori tecnici, ha detto Werner. Mentre i produttori tedeschi reagiscono di solito prontamente ai risultati dei test negativi, questo è spesso più difficile con i produttori, soprattutto quelli con sede fuori dall'UE.

Secondo Werner, l'Ufficio Statale Tedesco esamina ogni anno altri prodotti che sono soggetti a test. Vengono acquistati online o nei negozi fisici. Lo scorso anno, tra gli altri, sono stati messi sotto la lente di ingrandimento i frullatori, i rulli per cavi di estensione, le piastre elettriche, le mascherine FFP2 e i fuochi d'artificio. Non c'è un obbligo legale per tali ispezioni tecniche, ma sono nell'interesse della protezione dei consumatori.

L'ispezione dei rulli per cavi di estensione, utilizzati ad esempio durante il campeggio o in giardinaggio per portare l'elettricità in un determinato luogo, ha rivelato molti difetti. Dei sette modelli testati, tutti ordinati online, sei avevano difetti formali come l'assenza di iscrizioni prescritte. Due modelli avevano anche difetti tecnici, compreso uno che mostrava anche difetti formali.

Sette dei undici frullatori erano privi di difetti, mentre 24 delle 139 mascherine FFP2 erano difettose. Nell'ispezione di 2.352 articoli pirotecnici in vendita, non sono state riscontrate gravi preoccupazioni.

Werner ha presentato i risultati del test insieme al rapporto del controllo alimentare per il 2023.

