- Ministro: aumento delle indennità della polizia "indiscutibile"

Il sindacato della polizia (GdP) nel Saarland ha trovato un uditorio ricettivo nel ministro dell'Interno Reinhold Jost (SPD) per la sua richiesta di un aumento dell'indennità di polizia. "Che sia necessario e sensato è, a mio avviso, indiscutibile, soprattutto perché il Reno-Palatinato ha aumentato l'indennità", ha detto in una conversazione con l'agenzia stampa tedesca. "Dobbiamo assicurarci di non rimanere troppo indietro".

Secondo la GdP, lo stato confinante ha aumentato l'indennità del 37% a partire dal 1° luglio, da 132 a 180 euro. Con 135,14 euro al mese, il Saarland si classifica tra i più bassi nella classifica nazionale. Non solo è ingiusto, ha detto il capo della GdP del Saarland Andreas Rinnert, ma influisce anche sul numero di candidati nello stato.

La rosa dei candidati è diventata "notoriamente più piccola" a causa dell'aumento nel Reno-Palatinato. Pertanto, il sindacato della polizia richiede un'indennità di polizia uniforme a livello nazionale di 300 euro - almeno il doppio dell'attuale e la continuazione durante il pensionamento. Questa è stata abolita nel Saarland per motivi di costo nel 2010, ma esiste in Baviera, NRW, Sassonia e Brema.

Jost ha annunciato che avrebbe negoziato con il ministro delle Finanze sulle possibilità per l'indennità di polizia nei prossimi anni. "Quello che dobbiamo discutere è l'importo", ha detto. Tuttavia, non poteva promettere la continuazione durante il pensionamento, che la GdP richiede anche.

Il ministro dell'Interno ha menzionato anche due altre miglioramenti per la polizia, per i quali lo stato ha già "raggiunto" in questo periodo legislativo: dal'inizio dell'anno, l'indennità Kipo è in vigore per coloro che sono coinvolti in indagini particolarmente stressanti come la pornografia infantile e l'abuso sessuale sui minori. Ricevono un'indennità aggiuntiva di 150 euro più tre giorni di vacanza aggiuntivi perché sono esposti a uno stress psicologico e fisico enorme e devono valutare rapidamente i dati per scoprire e fermare l'abuso.

Inoltre, l'indennità per i servizi in momenti sfavorevoli è stata aumentata: dal'inizio dell'anno c'è stato un aumento del 20% nella prima fase e aumenterà del 7,6% a partire dal 1° gennaio 2025. "Significherà circa cinque euro in più all'ora per i servizi la domenica e nei giorni festivi", ha detto Jost. Un aumento così significativo non era mai successo prima.

Tuttavia, è necessario tenere d'occhio anche la prospettiva delle promozioni degli agenti di polizia, secondo Jost. "In precedenza era molto meno pronunciato qui rispetto ad altri stati o al governo federale". La portavoce degli Affari interni della frazione della CDU, Anja Wagner-Scheid, ha recentemente richiesto che gli agenti di polizia nel Saarland siano meglio retribuiti a lungo termine, l'indennità di polizia sia aumentata e le promozioni siano concesse più rapidamente.

Secondo il ministro dell'Interno, hanno lavorato per due anni per ridurre il ritardo nelle promozioni. Nel 2022 ci sono state 198 promozioni, 248 nel 2023 e 113 finora quest'anno - ce ne saranno altre. Ciò significa che entro la fine di questo periodo legislativo, più di un terzo degli agenti di polizia del Saarland avrà almeno una promozione nei prossimi cinque anni.

"Mai nella storia del Saarland è stato investito così tanto denaro e opzioni di trasporto per i colleghi del servizio di polizia", ha detto Jost. "È anche urgentemente necessario per il riconoscimento e l'apprezzamento degli agenti di polizia".

