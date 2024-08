- Ministro: aiuti per i viticoltori

Il Ministro dell'Agricoltura Sven Schulze ha promesso un aiuto finanziario fino a cinque milioni di euro ai coltivatori di frutta e vino che hanno subito perdite significative. Parlando a Magdeburgo, il ministro della CDU ha dichiarato che l'aiuto era cruciale per la sopravvivenza delle imprese che avevano subito danni alle colture a causa della forte gelata alla fine di aprile. Schulze ha annunciato che l'aiuto sarebbe stato erogato quest'anno, con i fondi provenienti unicamente dal bilancio del suo ministero.

Secondo i resoconti, la frutticoltura ha subito danni medi del 80%. In modo simile, la produzione di vino è attesa a subire perdite di circa il 70%.

Aiuto con prestiti e pagamenti diretti

Schulze e il suo ministero prevedono di fornire assistenza in due modi: in primo luogo, ci saranno sovvenzioni per le aziende che devono prendere prestiti a causa delle loro difficoltà finanziarie dopo i danni del gelo. Queste aziende potrebbero ricevere una sovvenzione del 20% sull'importo del prestito di fino a 7.000 euro per ettaro di coltura danneggiata. Ciò si applica sia alle operazioni di frutticoltura che di viticoltura.

Inoltre, le operazioni di frutticoltura potrebbero ricevere un'ulteriore sovvenzione del 20% come sostegno finanziario diretto per le loro perdite, ha detto Schulze. Il ministro ha sottolineato che l'aiuto non è destinato a compensare i profitti perduti, ma piuttosto a fornire un sostegno alla liquidità per garantire la sopravvivenza delle imprese. Schulze ha sottolineato che le mele della Sassonia-Anhalt sono importanti per lui per il futuro.

Il ministro della CDU, Sven Schulze, è stato un forte sostenitore dell'industria della frutticoltura e della viticoltura, fornendo aiuti finanziari alle imprese colpite dalle perdite di resa. La CDU, attraverso Schulze, prevede di offrire sovvenzioni a queste aziende per aiutare a coprire i costi dei prestiti associati ai danni del gelo.

