- Ministero: Nessuna riduzione dell'indennità dei cittadini

Una riduzione dell'assegno dei cittadini non è possibile sulla base della situazione legale attuale. Lo ha sottolineato il Ministero Federale degli Affari Sociali. Il proseguimento dei cosiddetti livelli di bisogno standard viene effettuato secondo le disposizioni legali, ha dichiarato un portavoce a Berlino.

Il capo del gruppo parlamentare del FDP Christian Dürr aveva proposto una riduzione. Il beneficio è attualmente "14 a 20 euro al mese troppo alto", ha detto a "Bild" e ha giustificato questo con il fatto che l'inflazione era stata stimata più alta di quanto si fosse effettivamente sviluppata.

Gli assegni per i cittadini vengono adeguati annualmente secondo lo sviluppo generale dei prezzi e dei salari nel paese, inoltre vengono presi in considerazione gli sviluppi attuali di certi prezzi, come il cibo o il vestiario. I calcoli per questo cosiddetto proseguimento vengono effettuati nei mesi successivi. L'adeguamento dell'assegno per i cittadini viene quindi implementato all'inizio di ogni anno mediante regolamento.

All'interno di questo regolamento, non c'è spazio per decisioni riguardo alle contribuzioni risultanti, ha dichiarato il portavoce del ministero. "In questo caso, se le contribuzioni risultanti sono inferiori ai bisogni standard attuali, le contribuzioni verranno proseguite al livello attuale attraverso una regolamentazione di tutela legale". Pertanto, una riduzione non è possibile. Secondo dichiarazioni precedenti, non ci sarà nemmeno un ulteriore aumento dell'assegno per i cittadini per l'anno successivo, ma un aumento zero.

La proposta del FDP per una nuova regolamentazione ha poche possibilità di essere implementata. Dopo l'SPD, anche i Verdi hanno respinto l'idea.

