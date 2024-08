- Ministero: Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nucleari entro il 2050

Il Ministero federale per l'Ambiente presume che un deposito per i rifiuti radioattivi ad alta attività sarà trovato in Germania entro il 2050, circa 20 anni dopo la data originariamente prevista. Il ministero ha dichiarato a Berlino che non sono stati ancora considerati tutti i potenziali fattori di accelerazione, quindi potrebbe ancora avvenire prima.

Uno studio dell'Istituto Öko di Friburgo aveva precedentemente previsto una ricerca molto più lunga, suggerendo che potrebbe richiedere fino al 2074, oltre 40 anni in più rispetto all'anno cible originariamente stabilito del 2031.

Il ministero ha chiarito che l'anno cible del 2031 non è stato stabilito in base a una stima di tempo, ma per avviare rapidamente il processo con un obiettivo ambizioso. È stato noto quasi da due anni che il 2031 non sarebbe stato raggiungibile. La Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ha da allora stabilito un quadro temporale dal 2046 al 2068 per la selezione del sito.

La ricerca di un deposito è per un luogo profondo per lo stoccaggio permanente di 27.000 metri cubi di rifiuti radioattivi ad alta attività provenienti da oltre 60 anni di energia nucleare in Germania. Si tratta del cinque percento dei rifiuti radioattivi della Germania, ma contiene il 99 percento della sua radioattività totale. L'obiettivo è trovare un sito sicuro per un milione di anni, poiché i rifiuti rimarranno radioattivi per centinaia di migliaia di anni. Attualmente, sono stoccati in 16 impianti di stoccaggio provvisorio a terra in diversi stati federali.

Il ministero ha assicurato che i contenitori di stoccaggio provvisorio sono adatti per il contenimento e lo schermaggio sicuri dei materiali radioattivi per più di 40 anni. Si prevede che lo stoccaggio provvisorio sicuro possa essere garantito oltre il periodo di stoccaggio attualmente approvato di 40 anni.

Il processo di selezione del sito viene condotto in una procedura a lungo termine e in più fasi con il coinvolgimento del pubblico, seguendo il principio della "Mappa Bianca", che all'inizio non escludeva alcun stato federale. Finora, sono state definite circa 90 aree, più della metà della superficie del paese, come geologicamente adatte per un deposito nucleare. Vengono considerati fattori come le formazioni rocciose, il rischio sismico e la densità di popolazione. L'obiettivo è prendere una decisione entro il 2031, con il deposito operativo entro il 2050.

Nonostante la data cible revisionata del 2050 per trovare un deposito di rifiuti nucleari, il Ministero federale per l'Ambiente continua a promuovere l'uso sicuro ed efficiente dell'energia nucleare. La ricerca di un sito adatto mira a fornire una soluzione permanente per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi ad alta attività prodotti in 60 anni di operazioni nucleari in Germania.

