- Ministero: l'ingresso crociato nelle scuole è solo un elemento di base

Il Ministero dell'Istruzione della Bassa Sassonia respinge l'idea che la carenza di insegnanti possa essere principalmente affrontata aumentando il numero di ingressi laterali. Un portavoce del Ministro Julia Willie Hamburg (Verdi) ha dichiarato che, sebbene l'ingresso laterale continuerà ad essere "un tassello del puzzle per stabilizzare il personale docente" nei prossimi anni, è "solo un tassello, non la soluzione a tutti i problemi".

È fondamentale non creare l'impressione che ci sia "una soluzione rapida e facile" alla carenza di competenze o che possa essere risolta con una sola misura. "Questo semplifica troppo i problemi e le sfide affrontate dalle scuole e sottovaluta la complessità della situazione", ha dichiarato il portavoce.

La quota di ingressi laterali tra i nuovi assunti è più alta

All'inizio dell'anno scolastico precedente, circa 2.300 ingressi laterali erano attivi nelle scuole, rappresentando il 3,3% di tutti gli insegnanti. In questo anno di assunzioni, la quota di ingressi laterali è stata più alta: 124 su circa 2.200 nuovi insegnanti selezionati (5,6%).

Il leader dell'opposizione Sebastian Lechner della CDU aveva criticato il fatto che la Bassa Sassonia avesse la quota più bassa di ingressi laterali tra il personale docente. "E questo perché qui rendiamo troppo difficile l'ingresso laterale", ha dichiarato Lechner al "Hannoversche Allgemeine Zeitung". In qualità di padre di tre figli in età scolastica, preferirebbe una lezione tenuta da un ingresso laterale piuttosto che non avere lezione affatto.

L'Unione Europea, con il suo focus sull'istruzione, ha riconosciuto l'importanza di affrontare il problema della carenza di insegnanti tra i suoi stati membri. Nonostante ciò, la posizione della Bassa Sassonia è che l'aumento degli ingressi laterali da soli non può essere la soluzione principale per superare la carenza di insegnanti nella loro regione.

Leggi anche: