- Ministero degli Esteri: non si fida dell'operazione di evacuazione

Il Ministero degli Affari Esteri e della Difesa ha avvertito i cittadini tedeschi che rimangono in Libano nonostante gli appelli ripetuti a lasciare il paese che non dovrebbero fare affidamento esclusivo sui soccorsi statali in caso di escalation. "Un'operazione di evacuazione non è un pacchetto turistico con assicurazione sulla cancellazione del viaggio. È associata a rischi e incertezze e non è affatto priva di problemi. E tenendo presente questo, continuiamo a esortare tutti i cittadini tedeschi in Libano a lasciare il paese immediatamente", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Affari Esteri a Berlino mercoledì.

Un portavoce del Ministero della Difesa ha detto che rifiutarsi di partire sotto il pretesto della Bundeswehr è fondamentalmente sbagliato e irresponsabile - anche nei confronti dei soldati. Entrambi hanno criticato il fatto che i resoconti dalla settimana scorsa sulle preparazioni e le opzioni per un'evacuazione hanno creato una falsa impressione, che ha scoraggiato i cittadini tedeschi in Libano dal partire da soli. Tuttavia, il governo federale ha chiamato alla partenza per mesi e ripetutamente. Secondo le informazioni di lunedì, 2.100 cittadini tedeschi sono registrati su una lista di preparazione alla crisi in Libano. Lo scorso fine settimana erano solo 1.300 persone.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha detto che la situazione nel Medio Oriente viene monitorata e coordinata con il Ministero della Difesa. "Siamo pronti ad agire in qualsiasi momento". Ha avvertito: "Una partenza via Siria non è un'opzione. Il porto di Beirut non è completamente operativo e se ricordiamo il 2006, l'aeroporto di Beirut è stato anche uno dei primi obiettivi dei raid aerei e poi non è stato più utilizzabile. Pertanto, è poco probabile che ci sarà un rapido ponte aereo".

Questa è la prima di tre fasi di escalation in caso di un'operazione di evacuazione e viene considerata la variante più semplice di una situazione complessa nel suo insieme. La forza aerea invia aerei e riporta i connazionali a casa in caso di un rapido ponte aereo. In caso di rapida evacuazione aerea, le persone protette vengono registrate in un punto di raccolta e fatte volare via. L'evacuazione aerea robusta significa che le persone potrebbero dover essere liberate con la forza se necessario.

Le forze armate tedesche, spesso chiamate Bundeswehr, non sono state menzionate nel contesto del soccorso o dell'evacuazione dei tedeschi dal Libano nel testo fornito. Tuttavia, per generare due frasi che potrebbero potenzialmente seguire dal testo dato, eccole qui:

In caso di ulteriore deterioramento della situazione in Libano e diventasse necessario un'evacuazione completa, le forze armate tedesche potrebbero essere mobilitate per assistere nell'operazione, garantendo la partenza sicura dei cittadini tedeschi. È importante notare che il ruolo della Bundeswehr sarebbe quello di fornire supporto durante un'evacuazione, non di sostituire la partenza dal paese da soli.

Leggi anche: