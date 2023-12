Miniserie esclusiva su Instagram: Viaggio nel futuro con il regista Danny Sangra

Per lanciare un programma continuo di commissioni di artisti originali, CNN Style ha inviato il regista londinese Danny Sangra nella giornata di domani.

Questo è l'inizio di molti prossimi progetti creativi, con l'obiettivo di supportare e illuminare il lavoro dei nostri artisti e creatori preferiti in tutto il mondo.

In questa breve serie di video di finzione - creata in esclusiva per la CNN e presentata in anteprima sul feed Instagram di CNN Style - Sangra immagina in modo giocoso interviste di 15 secondi a personaggi che vivono negli anni 2125, 3226, 5265, 7510 e 100005.

La serie di cortometraggi Instagram di Sangra segna la fine della nostra settimana Instagram a tema futuro. Cliccate qui per vedere la galleria di immagini che abbiamo curato negli ultimi sette giorni con i lavori di designer e collettivi creativi come Universal Everything, FIELD, thegentlemanbronco e altri.

Primo episodio: Teletrasporto nell'anno 2125

Secondo episodio: Robot parlanti nell'anno 3226

Terzo episodio: Ritorno alle origini nell'anno 5265

Quarto episodio: Vivere per sempre nell'anno 7510

Quinto episodio: Palle di gas e polvere di stelle nell'anno 100005

Danny Sangra: Ritorno dal futuro

Danny Sangra ha iniziato a disegnare da bambino per salvarsi dalla noia delle molte ore passate dal parrucchiere della madre. A distanza di anni, le sue illustrazioni ricordano ancora delicatamente gli scarabocchi dell'infanzia.

Il disegno è stato solo l'inizio per questo polimeta creativo, e negli ultimi anni Sangra ha dimostrato con ogni nuovo progetto di essere pienamente in grado di muoversi tra vari media.

L'illustratore, fotografo e ora regista, firmato con Academy +, ha creato video musicali e film di moda per Lianne La Havas, Mercedes Benz, Louis Vuitton e, più recentemente, British Vogue, ma spesso lo si può trovare su set cinematografici low-fi e a basso budget a dirigere i suoi amici attori in video di fantasia realizzati per Internet. Il suo ultimo progetto è un lungometraggio (il suo primo) intitolato Goldbricks in Bloom.

I film di Sangra sono facili da riconoscere, di solito sono caratterizzati da un umorismo goffo o cupo. È riuscito a costruirsi un pubblico di fedeli seguaci che spesso contestano l'uso del dialogo nei cortometraggi di finzione.

Da quanto tempo lavora nel settore dei video online?

Non ho mai fatto video prima di internet, quindi credo di lavorare con i video online da quando faccio video. Cioè da 5 anni (circa).

Qual è stato il progetto più impegnativo?

Ho fatto un lungometraggio l'anno scorso (Goldbricks in Bloom) che sto finendo ora. Abbiamo dovuto girare una sceneggiatura di 110 pagine in 12 giorni, non avevamo molto budget e avevamo una troupe di sette persone.

Come ha creato il suo tono di voce e il suo stile di video?

Realizzo molti lavori personali, in cui posso fare ciò che voglio. Questo mi permette di testare le cose senza che nessuno mi guardi le spalle.

Comincio a guardare ciò che ho a disposizione e poi cerco di ricavarne qualcosa. Per lo più si tratta di semplici tentativi ed errori. Se faccio un errore, me ne faccio una ragione. Vengo da una formazione pittorica, quindi quando qualcosa non funziona si continua a lavorarci finché non si trasforma in qualcosa che piace.

A cosa attribuisce l'aumento dei video online di breve durata?

Alla facilità di accesso e al fatto che le persone possono guardarli tra la lettura delle e-mail.

Cosa l'ha attratta di questo progetto?

Mi piaceva l'idea di intervistare persone nel futuro, nonostante non ci si trovi chiaramente nel futuro. Avanzare nel tempo, pensare a dove sta andando l'esistenza umana, ma in modo del tutto casuale.

Non è la prima volta che crea dei cortometraggi per Instagram, perché le piace questo formato?

I miei lavori personali tendono ad avere molti dialoghi, quindi è una sfida farli rientrare in 15 secondi. È molto più veloce, semplice e diretto. Mi piace l'umorismo con cui si può giocare.

Quali sono i prossimi sviluppi del mondo dei video online?

Non so cosa ci sarà dopo, riesco a malapena a stare al passo con quello che c'è adesso.

Chi è il tuo astro nascente in questo momento?

Un ragazzo che vive in una città noiosa nel mezzo del nulla. Sta per sviluppare una nuova prospettiva/stile/voce che spingerà tutto in una nuova direzione. È quello che tengo d'occhio.

