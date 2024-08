- Minaccia di bomba: polizia nelle scuole

Minacce di Bomba Disturbano le Operazioni in Quattro Scuole nella Sassonia Orientale

Mercoledì mattina, la polizia ha risposto a incidenti in due scuole a Görlitz e una ciascuna a Bautzen e Lauta dopo che minacce di bomba erano state ricevute via email durante la notte. Le scuole sono state perquisite e successivamente dichiarate sicure dalla polizia. Gli insegnanti avevano già evacuato gli studenti quando la polizia è arrivata.

Le indagini iniziali suggeriscono che le minacce non erano credibili, ma alcune scuole hanno comunque sospeso le operazioni come precauzione. La polizia continua a indagare. Le scuole in Sassonia avevano riaperto solo lunedì dopo le vacanze.

Incidenti Multipli Anche Segnalati in Turingia

La Turingia ha subito diverse minacce di bomba all'inizio dell'anno scolastico lo scorso fine settimana. Email identiche sono state inviate dallo stesso indirizzo a più scuole. Gli studenti e gli insegnanti sono stati evacuati e la polizia ha perquisito gli edifici, con l'utilizzo anche di cani da ricerca. Non sono state trovate esplosivi.

Un'altra minaccia è stata ricevuta alla Gutenberg-Gymnasium di Erfurt durante lo stesso periodo degli incidenti nella Sassonia Orientale. La scuola è stata immediatamente evacuata e isolata. La giornata scolastica è stata sospesa fino a nuovo avviso.

