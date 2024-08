- Minacce di bomba alle scuole di Dessau e Magdeburgo

A Dessau-Roßlau e Magdeburgo ci sono state segnalate minacce di bomba nelle scuole. Sono state coinvolte le scuole elementari Friederikenschule e Geschwister Scholl di Dessau. Nella capitale dello stato, c'è stata una minaccia di bomba alla scuola secondaria integrata (IGS) Regine Hildebrandt.

La minaccia alla Friederikenschule è arrivata via email. "Per fortuna, non c'erano bambini nell'edificio in quel momento", ha riferito la città di Dessau-Roßlau. Sono stati deployati cani da ricerca. La scuola elementare Geschwister Scholl è stata evacuata. Il via libera è stato dato per entrambe le scuole alle 9:30, senza trovare bombe. Le lezioni sono riprese.

A Magdeburgo, gli studenti sono stati temporaneamente impediti di entrare nell'edificio scolastico, ha detto un portavoce della polizia. La minaccia non aveva la gravità necessaria per un'indagine. Le lezioni sono riprese alle 9:00.

Altri stati federali stanno anche vivendo disagi a causa di minacce di bomba nelle scuole. In Sassonia, la polizia è stata deployata in diverse scuole, con alcune scuole chiuse. Sono state ricevute anche minacce via email in Turingia.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'aumento delle minacce di bomba nelle scuole, vedendo questo come una tendenza allarmante. Despite these incidents in Magdeburg not reaching the threshold for an investigation, it highlighted the need for enhanced school safety measures across Germany.

Leggi anche: