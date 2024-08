Millie Bobby Brown è ora una Bongiovi

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi, si sono sposati in una cerimonia segreta nel mese di maggio. L'attrice ha già adottato il cognome del marito e una cerimonia più grande è prevista per i prossimi mesi.

È ufficiale: Millie Bobby Brown ha pubblicato il suo nuovo nome dopo un'intima cerimonia di nozze con Jake Bongiovi nel mese di maggio. Si fa chiamare Millie Bobby Brown Bongiovi, come suggerito sul suo account Instagram. La 20enne di "Stranger Things" ha condiviso una serie di foto dal set della quinta stagione, tra cui una che mostra il suo nuovo nome.

Nel novembre 2021, Millie Bobby Brown ha condiviso per la prima volta una foto insieme a Jake Bongiovi su Instagram. In aprile 2023, ha annunciato il suo fidanzamento con il figlio del rocker. La coppia si è sposata in una piccola cerimonia nel mese di maggio, come riportato da diversi media.

L'attrice e il figlio del rockstar stanno pianificando un secondo, più grande matrimonio per settembre, secondo una fonte anonima citata dal britannico "The Sun" alcune settimane fa. Si prevede che i co-protagonisti di "Stranger Things" e altri ospiti importanti saranno presenti.

In luglio, Netflix ha dato un primo sguardo dietro le quinte della quinta e ultima stagione della serie mystery rétro. "Siamo circa a metà della produzione e è emozionante", hanno detto allora. La conclusione è attesa su Netflix l'anno prossimo. Dopo di che, i fratelli Duffer, che hanno creato la serie, sono previsti per produrre una nuova serie horror per il servizio di streaming, intitolata "Qualcosa di molto brutto sta per succedere".

La decisione di Millie Bobby Brown di prendere il cognome di Jake Bongiovi dopo il loro matrimonio segreto nel mese di maggio ha acceso i rumors su numerosi matrimoni imminenti nel loro entourage. Il grande matrimonio che stanno pianificando per settembre è atteso come una grande celebrazione, dove il loro matrimonio sarà ufficialmente celebrato con gli amici e la famiglia più stretti.

Leggi anche: