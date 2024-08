Milioni di tedeschi soffrono di malattie respiratorie

Le malattie respiratorie sono più comuni in autunno e inverno, con il loro numero che diminuisce notevolmente in estate. Tuttavia, quest'anno non è così, secondo il RKI. Nonostante le temperature estive, milioni di tedeschi sembrano prendere virus, inclusi i coronavirus.

Milioni di famiglie stanno tossendo e starnutendo - e questo nonostante l'estate. Il numero di malattie respiratorie acute, secondo i calcoli dell'Istituto Robert Koch (RKI), è stato più alto nelle ultime settimane rispetto a qualsiasi altro periodo dell'anno. Ciò si riferisce al periodo dal lancio del portale GrippeWeb nel 2011.

I cittadini possono segnalare direttamente su GrippeWeb se hanno avuto una malattia respiratoria nella settimana precedente. Secondo il RKI, si stima che ci siano state circa 3,3 milioni di malattie respiratorie acute nella popolazione nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto.

although the number of estimated new infections has decreased slightly compared to the previous week, overall, there has been only a relatively small decrease in respiratory infections since winter, according to GrippeWeb. In previous years, however, it was different: usually, many fewer people had coughs, colds, and sore throats in the warm months.

According to the RKI, i coronavirus e i rinovirus sono principalmente responsabili. I coronavirus sono stati rilevati principalmente in pazienti di età superiore ai 15 anni, mentre i rinovirus sono stati trovati in quasi tutti i gruppi di età. Il Covid-19 è stato rilevato principalmente in persone anziane con gravi malattie respiratorie acute, in particolare coloro che hanno superato gli 80 anni. L'influenza e i virus RS non giocano attualmente un ruolo. Il numero di gravi malattie respiratorie acute è a un livello basso.

The RKI states that the summer holidays can have an impact on both infections and surveillance systems.

