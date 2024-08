- Milioni di euro dal terreno per il nuovo edificio della clinica Sömmerda

Ospedale di Sömmersda Riceve Milioni di Fondi per la Nuova Costruzione

L'ospedale di Sömmersda ha ricevuto un consistente finanziamento dallo stato per un nuovo edificio. La cerimonia di posa della prima pietra di questo progetto, che comprenderà una unità di terapia intensiva e un'altra postazione infermieristica, si è appena svolta. I piani prevedono anche un nuovo ingresso principale, una mensa, un parcheggio per visitatori e percorsi accessibili. Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2026, con un investimento di circa 33,7 milioni di euro da parte dello stato e di KMG.

L'ospedale di Sömmersda, con circa 190 letti in nove reparti, tratta circa 25.000 pazienti all'anno, sia in Day Hospital che in Day Surgery. Fornisce un servizio essenziale per la regione di Mittelthüringen. KMG, l'operatore della clinica, gestisce anche strutture a Sondershausen e Bad Frankenhausen in Thüringen.

A causa dell'aumento dei costi di costruzione e dell'inflazione generale, lo stato ha stanziato ulteriori 13,6 milioni di euro per il progetto, provenienti dal programma di investimento ospedaliero dello stato.

Il finanziamento aggiuntivo di 13,6 milioni di euro dallo stato, provenienti dal programma di investimento ospedaliero, contribuirà a gestire l'aumento dei costi di costruzione e l'inflazione generale per il nuovo progetto di costruzione dell'Ospedale di Sömmersda. Le nuove strutture, comprese l'unità di terapia intensiva e la postazione infermieristica, sono previste per soddisfare le esigenze dei pazienti della regione, ampliando la capacità dell'ospedale di servire efficacemente la popolazione di Mittelthüringen.

