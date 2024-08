Spedizione al 'Titanic' - Milioni di dollari in risarcimento richiesti dopo l'implosione di Titano

Circa un anno dopo il crollo del batiscafo "Titan" nell'Atlantico settentrionale, la famiglia di uno dei cinque morti chiede un risarcimento di 50 milioni di dollari (circa 46 milioni di euro). Il reclamo, presentato a nome dei familiari del defunto scienziato francese Paul-Henri Nargeolet in un tribunale di Seattle, Washington, sostiene la grave negligenza dell'operatore. La causa legale sostiene anche che i difetti e le inadeguatezze del batiscafo non erano stati rivelati o erano stati nascosti intenzionalmente. Nargeolet, soprannominato "Monsieur Titanic", era uno dei massimi esperti del relitto della nave di lusso. I cinque occupanti del batiscafo si trovavano in un'escursione al relitto della nave affondata nel 1912 quando è avvenuta la tragedia.

Secondo i media statunitensi, il reclamo contro l'operatore statunitense Oceangate e altri sostiene anche che l'equipaggio si rese conto che tutti a bordo sarebbero morti, causando loro "paura e sofferenza mentale". A bordo del "Titan" c'erano Nargeolet, l'avventuriero britannico Hamish Harding (58), il businessman britannico-pakistano Shahzada Dawood (48) e suo figlio di 19 anni Suleman, e il CEO dell'operatore statunitense Oceangate, Stockton Rush (61).

