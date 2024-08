- Milioni di danni e feriti dopo l'incendio

Un grande incendio a Peine ha causato danni di almeno un milione di euro. Tre vigili del fuoco sono rimasti feriti, come hanno riferito le forze dell'ordine. Durante l'incendio della notte di venerdì, un magazzino è stato completamente distrutto e anche un autonoleggio è andato a fuoco. I vigili del fuoco sono riusciti a impedire che le fiamme si propagassero a una stazione di servizio vicina, secondo i resoconti.

Gli investigatori ritengono che un'auto in fiamme sia stata la causa dell'incendio. Le fiamme si sono propagate a un magazzino contenente palette, incendiando l'edificio in poco tempo. L'incendio si è poi propagato ad almeno nove veicoli in un autonoleggio adiacente.

La causa dell'incendio del primo veicolo rimane sconosciuta. La polizia sta cercando testimoni che possano fornire informazioni. La scena del crimine è stata isolata e sono in corso le indagini.

L'auto in fiamme nel magazzino è stata probabilmente la causa dei veicoli nell'autonoleggio che hanno preso fuoco. Nonostante i danni considerevoli, non sono state coinvolte altre strutture vicine, come la stazione di servizio, grazie alla rapida risposta dei vigili del fuoco e ai loro sforzi di contenimento efficaci.

