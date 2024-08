- Milioni di danni da incendi di granai e case: causa non chiara

Un giorno dopo che diversi fienili e case sono bruciati nel distretto di Karlsruhe, causando un danno di milioni di euro, la causa rimane ignota. Non ci sono ancora indizi di incendio doloso, ha detto un portavoce della polizia. Un residente di 41 anni ha subito un'intossicazione da fumo e è stato portato in ospedale. La gravità delle sue ferite era inizialmente ignota, ma non c'era rischio per la vita, secondo un comunicato stampa della domenica.

La domenica, un incendio è divampato sul tetto di un fienile nel distretto di Woessingen a Walzbachtal. Le fiamme si sono propagate all'edificio residenziale adiacente, poi a un altro fienile e alla sua casa associata. I fienili sono stati completamente distrutti e le case non sono abitabili per il momento. Il danno è stimato tra due e tre milioni di euro.

Despite the extensive damage, investigators have yet to identify a clear cause for the fire, ruling out arson as a possibility for now. Other potential causes, such as electrical malfunctions or natural causes, are being explored.

Leggi anche: