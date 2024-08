Milioni di australiani colpiti dal diritto di indisponibilità forzata

In Australia, il diritto di disconnettersi è diventato applicabile a partire da lunedì. Questa nuova regola si applica a un vasto numero di lavoratori, esonerandoli dall'obbligo di rispondere a messaggi, email o chiamate al di fuori delle loro ore di lavoro assegnate, a meno che il loro rifiuto non sia considerato ingiustificato. I sindacati celebrano la legge, mentre il Australian Industry Group l'ha criticata, definendola "fallace e confusa".

Il disegno di legge è stato approvato a febbraio e entrerà in vigore per le aziende che impiegano più di 15 persone a partire dal 26 agosto 2026. Intorno allo stesso periodo, regolamentazioni simili sono state attive in Francia dal 2017, in Spagna dal 2018 e in Belgio dal 2022.

Il Primo Ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha commentato sulla ABC lunedì: "Il nostro obiettivo è garantire che coloro che sono pagati per 24 ore non siano costretti a lavorare 24 ore al giorno". Si tratta anche di salute mentale, incoraggiando le persone a disconnettersi dal lavoro e trascorrere del tempo con i propri cari e la propria vita personale.

La Fair Work Ombudsman, Anna Booth, consiglia alle aziende e ai loro dipendenti di implementare questa legge in modo ragionevole. I tribunali risolveranno le controversie determinando cosa costituisce "irragionevole" in base a fattori come il motivo per cui l'azienda contatta i dipendenti fuori dalle ore di lavoro previste, il ruolo del dipendente e la remunerazione per il lavoro straordinario o le responsabilità di chiamata.

