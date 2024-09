Miley Cyrus e Dolly Parton sembrano avere un legame familiare lontano.

Ancestry, la piattaforma di genealogia e alberi genealogici, ha rivelato lunedì che, grazie a "miliardi di registri storici e alberi genealogici pubblici", ha scoperto un'affascinante connessione tra due grandi del mondo della musica - Dolly Parton e Miley Cyrus. Resulta che sono cugine settime, una volta rimosse.

L'antenato comune, secondo Ancestry, è un uomo di nome John Brickey, nato in Virginia nel 1740. Brickey è il bis-bis-bis-bis-bis-bisnonno di Parton, mentre è il bis-bis-bis-bis-bis-bis-bisnonno di Cyrus.

Parton ha condiviso i suoi pensieri sulla rivelazione durante l'episodio di lunedì di Access Hollywood, dicendo: "Wow, Miley e io siamo così vicine. Avrei pensato che saremmo state almeno cugine di terzo grado a questo punto. Non mi sorprende perché lei mi fa sentire come una famiglia".

Parton ha già fatto da madrina a Cyrus e ha partecipato a diversi episodi della serie Disney Channel "Hannah Montana", interpretando la zia di Cyrus. Le due hanno spesso parlato della loro stretta relazione, un argomento che Cyrus ha affrontato in un tributo a Parton per la rivista Time Magazine's "100 persone più influenti del 2021".

"Dolly non è solo il mio idolo nella carriera grazie al suo talento ineguagliabile; è anche un modello grazie ai suoi valori e principi saldi", ha scritto Cyrus. "Capisce l'influenza delle sue scelte come leggenda della musica country e non lascia mai indietro nessuno".

Il tempismo di questa notizia non potrebbe essere più opportuno, considerando che Parton sta preparando il suo prossimo album incentrato sulla famiglia "Dolly Parton & Family: Smoky Mountain DNA – Family, Faith & Fables" per novembre.

L'album sarà accompagnato da una serie documentaristica in quattro parti che approfondisce la genealogia di Parton, offrendo "un'intima visione del viaggio storico della famiglia dalla Gran Bretagna all'attuale Tennessee orientale", come spiega il suo sito web, attraverso interviste con vari membri della famiglia.

Scoprire la loro connessione familiare ha rafforzato l'affetto di Parton per Cyrus, come ha menzionato: "Questo conferma il nostro legame come famiglia e sono così emozionata di continuare a creare intrattenimento con lei". Inoltre, la rivelazione della loro ascendenza condivisa aggiunge un tocco unico alle loro future collaborazioni, rendendo le loro imprese di intrattenimento ancora più intriganti e personali.

