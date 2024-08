Miley Cyrus diventa la più giovane leggenda Disney: <unk>Orgogliosa di essere stata Hannah Montana<unk>

La cantante che è diventata famosa con "Hannah Montana" è ora la persona più giovane a essere nominata Leggenda Disney. Cyrus, 31 anni, si è commossa nel ricevere questo onore da un pubblico in piedi di 12.000 persone alla D23 fan expo, ricordando il suo inizio nella serie Disney nel 2005.

“I avevo già assaggiato cosa potesse essere la mia vita e da quel momento non ho voluto nient'altro”, ha detto Cyrus, che è diventata una performer vincitrice di Grammy, riguardo alle sue prime esperienze nello show.

“Sono fiera di essere stata Hannah Montana”, ha continuato. “In molti modi, questo premio è dedicato a Hannah e a tutti i suoi fedeli fan, e a tutti quelli che hanno reso il mio sogno realtà. Per citare la leggenda stessa, ‘Questa è la vita’.”

Cyrus era tra i 14 artisti onorati come Leggende Disney quest'anno. Angela Bassett, Jamie Lee Curtis, James L. Brooks, James Cameron, Harrison Ford, Frank Oz, Kelly Ripa; il compositore vincitore di Oscar John Williams; la costumista Disney Colleen Atwood; la guida turistica diventata manager/produttore Martha Blanding; l'artista e scrittore Steve Ditko; l'animatore Mark Henn; e il designer dei parchi tematici Joe Rohde sono stati celebrati.

“Il premio Leggende Disney è il più alto onore che la nostra azienda concede”, ha detto il CEO di Disney Bob Iger alla folla all'evento. “Viene presentato come celebrazione del talento, riconoscimento dei risultati e, sopra ogni cosa, come sincera espressione della nostra profonda gratitudine. Le Leggende Disney sono unite dal posto speciale che si sono guadagnate nella nostra storia per i loro contributi straordinari nell'intrattenere e deliziare i fan in tutto il mondo.”

Iger ha consegnato il premio a Ford, che ha descritto come “un vero leggenda Disney e un caro amico”, il quale si è commosso nel salire sul palco.

“Ho il privilegio di essere un narratore, un assistente narratore”, ha detto Ford. “Le storie sono per voi, su di voi, su di noi, sulla nostra comune umanità. Potere lavorare in quell'area è un privilegio.”

Ha aggiunto: “Sono molto onorato di essere in compagnia delle altre persone che vengono onorate stasera. Sono molto felice e un po' imbarazzato per questo, ma sono così grato.”

