Milan: La corsa al titolo di Serie A della squadra più forte del calcio europeo si fa più veloce

Il Milan ha sconfitto sabato il Torino per 2-0 e ha allungato il vantaggio dei rossoneri in vetta alla Serie A, mentre l'Internazionale, seconda in classifica, ha pareggiato domenica a Roma.

Dopo 17 partite - quasi la metà della stagione - il Milan ha 40 punti, tre in più dei rivali cittadini dell'Inter e 10 in più della Juventus, anche se il campione in carica ha giocato due partite in meno della capolista in vista dell'impegno di domenica contro il Sassuolo.

Ma non è solo l'impressionante forma del Milan in campionato - ha perso solo una partita in campionato in questa stagione - a dare ai tifosi del club la fiducia che questo possa essere l'anno in cui la squadra si assicura il 19° scudetto.

Negli ultimi 12 mesi, il Milan è diventato la squadra più forte d'Europa, secondo un rapporto di un'importante società di dati sportivi, pubblicato all'inizio del mese.

"Il Milan è migliorato più di ogni altra squadra in Europa secondo la classifica calcistica Euro Club Index di Gracenote e Hypercube", si legge nel rapporto di Gracenote.

L'Euro Club Index si basa sui risultati ottenuti nelle competizioni in un periodo di quattro anni, con particolare attenzione ai risultati recenti.

Le squadre vincono o perdono punti di valutazione dagli avversari ogni volta che si gioca una partita. Il numero di punti vinti o persi dipende dalla distanza tra i due club.

"Il Milan è l'unica squadra ad aver aumentato il proprio Euro Club Index di oltre 500 punti rispetto a questo periodo dell'anno scorso", aggiunge il rapporto di Gracenote. "Nell'ultimo anno, il Milan è quello che ha migliorato di più il proprio Euro Club Index, di 531 punti, passando da 2732 a 3263".

E ha aggiunto: "Il miglioramento del Milan significa che è passato dall'essere la 47esima squadra migliore d'Europa un anno fa alla 20esima posizione attuale".

LEGGI: Un diciassettenne illumina il calcio inglese con un gol e un sorriso

Il ritorno di Zlatan

I gol nel primo tempo di Rafael Leaol e un rigore di Franck Kessie hanno assicurato la vittoria del Milan sul Torino, con i rossoneri ulteriormente favoriti dal ritorno di Zlatan Ibrahimovic dall'infortunio.

Il 39enne talismano del Milan, che ha segnato 10 gol in campionato in questa stagione, è entrato come sostituto nel secondo tempo nella vittoria di sabato. L'ultima volta aveva giocato con il Milan il 22 novembre.

"L'importante è che il problema muscolare sia alle spalle, ora dovremo aiutarlo a ritrovare la strada perché è stato fuori a lungo", ha detto ai giornalisti il tecnico del Milan Stefano Pioli. "È un giocatore fortissimo, un grande stimolo per tutta la squadra".

L'unica sconfitta del Milan in Serie A risale al 6 gennaio scorso, quando la Juventus pose fine all'imbattibilità dei rossoneri in 27 partite di campionato che risaliva a marzo.

"Mi aspettavo questa risposta dopo la sconfitta con la Juve, perché siamo una squadra giovane ma forte", ha detto Pioli.

Nell'ultimo decennio il Milan è finito spesso a metà classifica e non vince un trofeo importante dal 2011.

L'ultima volta che il Milan ha giocato in Champions League è stato nella stagione 2013-2014.

In questa stagione la Juventus punta a conquistare il 10° titolo consecutivo di Serie A.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com