Mike Grier diventa il primo direttore generale nero nella storia della NHL

Gli Sharks affermano che Grier, che ha trascorso quasi una vita intorno al gioco come giocatore e poi come allenatore, scout e dirigente, avrà "l'autorità generale su tutti gli aspetti delle operazioni legate all'hockey degli Sharks".

Durante le sue 14 stagioni di carriera nella NHL, in cui ha giocato più di 1.000 partite, Grier ha giocato per gli Sharks per tre anni. Ha ricoperto il ruolo di capitano alternativo della squadra, realizzando 78 punti (35 gol, 43 assist) durante la sua permanenza nella franchigia.

"Sono estremamente orgoglioso e grato di aver avuto l'opportunità di diventare direttore generale dei San Jose Sharks", ha dichiarato Grier in un comunicato stampa.

Insieme al mio staff, non vedo l'ora di affrontare la sfida di costruire una squadra veloce, competitiva e laboriosa che i tifosi degli Sharks potranno guardare con piacere e di cui saranno orgogliosi". Una delle cose che ricordo di più di quando giocavo a San Jose è il vantaggio del ghiaccio in casa che i nostri tifosi portano con la loro passione ed energia, rendendo il SAP Center uno degli edifici più difficili in cui giocare", ha detto Grier.

La gestione esecutiva nello sport professionistico è di famiglia.

Grier, 47 anni, è il fratello minore del direttore generale dei Miami Dolphins Chris Grier. Il maggiore Grier lavora nella squadra NFL da oltre 20 anni e dal 2016 è a capo delle operazioni di football.

Il padre, Bobby, è un allenatore, scout, dirigente e consulente di lunga data della National Football League.

