Mike e Leyla stanno scegliendo di condividere uno spazio abitativo mentre convivono.

Nella giungla di RTL, le cose si sono scaldate tra Leyla Lahouar e Mike Heiter a gennaio. Poco dopo, questa coppia televisiva adorata ha iniziato a discutere dei loro progetti futuri, che stanno ora mettendo in atto. Si tratta di un passo importante, in particolare per Heiter. Sta passando rapidamente dal suo vecchio letto di casa a un nido d'amore condiviso.

Alcuni spettatori di "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" (I'm a Celebrity) potrebbero aver avuto dei dubbi sulla possibilità che la relazione tra Heiter e Lahouar si sviluppasse nella giungla di RTL. Tuttavia, sembra che la freccia di Cupido abbia colpito nel segno in Australia. Dopo il loro ritorno in Germania, Heiter e Lahouar hanno dichiarato pubblicamente il loro amore e sono stati inseparabili da allora. Ora si trasferiranno insieme.

La prossima settimana, questa coppia della giungla firmerà il contratto d'affitto per la loro "casa dei sogni" con giardino a Francoforte, come rivelato in un'intervista a RTL da Lahouar. Si trasferiranno lì solo una settimana dopo, il 1° settembre. Non avranno bisogno di acquistare molti mobili nuovi, poiché la casa è già completamente arredata con mobili di design. "È solo così fantastico, non abbiamo potuto resistere", ha detto Lahouar, a 28 anni.

Questo trasferimento rappresenta un grande cambiamento per Heiter, che vive ancora nella sua città natale di Essen nella sua camera da letto d'infanzia. Per la sua amata, non solo lascerà casa sua, ma si trasferirà anche in una nuova città. "Non ho mai fatto un passo del genere prima", ha ammesso Heiter in un'intervista a RTL.

"Non abbiamo ancora deciso la nostra meta finale"

All'inizio, Heiter e Lahouar hanno considerato l'idea di trasferirsi all'estero. Forse non a Dubai, dove attualmente vivono numerosi influencer e star della reality. C'è il rischio di incontrare l'ex ragazza di Heiter, Kim Virginia Hartung, che ha causato problemi per la coppia durante I'm a Celebrity. Hartung si è trasferita a Dubai solo poche settimane fa.

Tuttavia, Heiter e Lahouar vogliono tenere aperta la possibilità di trasferirsi all'estero. "Non abbiamo ancora deciso la nostra meta finale. Potremmo pianificare di trasferirci all'estero tra un anno, o potremmo optare per l'acquisto di una casa", ha spiegato Lahouar. Per il momento, affittare una casa completamente arredata è la scelta più fattibile.

