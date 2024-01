Mikaela Shiffrin è a una vittoria dal record di Lindsey Vonn dopo l'81° vittoria in Coppa del Mondo

Per la Shiffrin si tratta della quinta vittoria consecutiva e potrebbe non essere ancora finita. Con un altro slalom a Zagabria in programma giovedì, la 27enne potrebbe eguagliare il record della connazionale Vonn e assicurarsi un posto nella storia dello sci.

Inoltre, alla Shiffrin mancano solo cinque vittorie per eguagliare il record assoluto di vittorie in Coppa del Mondo, attualmente detenuto dallo svedese Ingemar Stenmark.

"Sono incredibilmente felice", ha dichiarato la Shiffrin dopo la vittoria in condizioni difficili. "Mi sono divertita tantissimo a sciare oggi. È stata la mia migliore sciata (su entrambe le discese).

"Non c'è niente di meno che il meglio che possa funzionare. Ho preso tutti i rischi necessari e sono arrivata al traguardo. È una sensazione incredibile quando è abbastanza buono".

Dopo aver preso 0,23 secondi di vantaggio nella prima manche, Shiffrin ha dominato la neve morbida e fangosa di Zagabria nella sua seconda manche per concludere con 0,76 secondi di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhová, campionessa olimpica di slalom, e 1,21 secondi sulla svedese Anna Swenn Larsson.

La striscia di vittorie della Shiffrin risale al Super G di St. Moritz, in Svizzera, il 18 dicembre, dopo il quale ha ottenuto vittorie nello slalom gigante (due volte) e nello slalom di Semmering, in Austria.

Le uniche sciatrici a vincere più gare consecutive sono la svizzera Vreni Schneider, che ne ha vinte otto di fila tra il 1988 e il 1989, e la tedesca Katja Seizinger, che ne ha vinte sei di fila nel 1997.

La recente forma della Shiffrin rappresenta una notevole inversione di tendenza rispetto all'inizio dello scorso anno, quando la tre volte medaglia olimpica non riuscì a salire sul podio dei Giochi di Pechino.

Con cinque vittorie in slalom nelle ultime cinque gare, la Shiffrin era la grande favorita per la vittoria della gara di giovedì sulla stessa pista, prima che le alte temperature e il vento annullassero l 'evento.

La prima manche avrebbe dovuto iniziare alle 15.00 ora locale (9.00 ora orientale) e la seconda alle 18.00 (12.00 ET).

