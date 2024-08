- Mihambo vince l' argento olimpico nel salto in lungo

La saltatrice in lungo Malaika Mihambo vince l'argento alle Olimpiadi di Parigi. Tre anni dopo aver vinto l'oro a Tokyo, la 30enne ha concluso seconda con un salto di 7.10 metri, dodici centimetri dietro alla campionessa olimpica Tara Davis-Woodhall. Un'altra vittoria avrebbe reso Mihambo la prima donna della storia olimpica a vincere l'oro due volte di fila. L'atleta LG Kurpfalz è anche campionessa del mondo e d'Europa per due volte.

Sesto posto di Tokyo si aggiudica il primo posto

Questa volta, la statunitense Davis-Woodhall è in vetta al podio. La vicecampionessa del mondo ha vinto con un salto di 7.10 metri. Nel 2021 a Tokyo, la 25enne si è classificata sesta. Il bronzo è andato alla sua compagna di squadra statunitense Jasmine Moore con un salto di 6.96 metri.

Le tedesche Mikaelle Assani e Laura Raquel Müller non si sono qualificate per la finale a Saint-Denis, Parigi. Il decatleta tedesco Leo Neugebauer ha conquistato la prima medaglia tedesca nell'atletica con l'argento.

Mihambo ha conquistato il suo titolo europeo due mesi fa a Roma con un salto di 7.22 metri, il migliore al mondo, mettendosi in pole position per le Olimpiadi. Un'infezione da COVID-19 ha rallentato la sua preparazione, ma si è ripresa in tempo. Si è qualificata per la finale con un salto di 6.86 metri nell'ultimo tentativo dopo due salti invalidi.

Partenza cauta

Nella finale davanti a 70.000 spettatori, tra cui il rapper Snoop Dogg e la campionessa di ginnastica Simone Biles, Mihambo è partita con cautela. Sulla tribuna vicino alla pedana del salto in lungo, la ostacolista Gesa Felicitas Krause ha visto due salti validi di 6.77 metri e 6.81 metri, ma la competizione è partita più forte.

Mihambo aveva spostato la sua rincorsa all'indietro di circa un metro per colpire la tavola meglio di quanto avesse fatto nelle qualificazioni. Lì, aveva saltato 6.86 metri - e aveva ancora ceduto 30 centimetri.

Davis-Woodhall ha superato la barra dei sette metri nel secondo turno e ha atterrato a 7.05 metri. Mihambo si è avvicinata con 6.95 metri, ma il suo prossimo tentativo è stato invalidato. La leader Davis-Woodhall ha migliorato di altri cinque centimetri, Mihambo si è avvicinata ai sette metri e si è aggiudicata la sua seconda medaglia olimpica. "Dai," ha detto prima del suo ultimo tentativo, ma il salto per l'oro come a Tokyo non è avvenuto - Mihambo è passata attraverso.

